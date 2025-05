Tabless Forest•Vitality Reborn | Highstar enthüllt die nächste Generation von Tabless-Batterien auf einem Launch-Event

STUTTGART, Deutschland, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Während die Battery Show Europe 2025 in Deutschland näher rückt, wird Highstar seine neueste Generation der Tabless-Batterietechnologie vorstellen. Das Vorstellungsevent mit dem Thema „Tabless Forest •Vitality Reborn" Durchbrüche in der Batterieinnovation und Energieeffizienz hervorheben. Die neue Tabless-Batteriegeneration bietet deutliche Verbesserungen in Bezug auf Leistungsabgabe, ultraschnelles Laden, extreme Umweltverträglichkeit und verlängerte Lebensdauer. Damit ermöglicht sie vielfältige Anwendungsszenarien, darunter elektrische Gartengeräte, intelligente Haushaltsgeräte, Drohnen und Robotik, und versorgt diese mit robuster und nachhaltiger Energie.

Bahnbrechende Leistung, sofortiger Energieschub