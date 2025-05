Tabless Forest-Vitality Reborn | Highstar enthüllt die nächste Generation von Tabless-Batterien auf einem Launch-Event

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - Während die Battery Show Europe 2025

in Deutschland näher rückt, wird Highstar seine neueste Generation der

Tabless-Batterietechnologie vorstellen. Das Vorstellungsevent mit dem Thema

"Tabless Forest -Vitality Reborn" Durchbrüche in der Batterieinnovation und

Energieeffizienz hervorheben. Die neue Tabless-Batteriegeneration bietet

deutliche Verbesserungen in Bezug auf Leistungsabgabe, ultraschnelles Laden,

extreme Umweltverträglichkeit und verlängerte Lebensdauer. Damit ermöglicht sie

vielfältige Anwendungsszenarien, darunter elektrische Gartengeräte, intelligente

Haushaltsgeräte, Drohnen und Robotik, und versorgt diese mit robuster und

nachhaltiger Energie.



Bahnbrechende Leistung, sofortiger Energieschub





Volle Leistung mit Spitzenentladeleistung :



Der neue Akku unterstützt eine Impulsentladung von bis zu 40C (200A) und bietet

einen 3× höheren Dauerentladestrom. Dies entspricht den Anforderungen von

Werkzeugen wie elektrischen Bohrmaschinen und Kettensägen, die hohe Intensität

und sofortige Leistung erfordern.



Ultra-niedriger Innenwiderstand, Effizienzrevolution :



Durch die Neugestaltung der Tab-Struktur und die Optimierung der Materialien

konnte der Innenwiderstand der neuen Tabless-Batterie auf unter 4 m? gesenkt

werden - eine Reduktion um mehr als 70 %. Dies führt zu einem 50 % geringeren

Temperaturanstieg bei gleicher Entladerate und ermöglicht eine Entladung mit

voller Kapazität bei 10 °C bis 30 °C. Sie gewährleistet einen nahtlosen,

hocheffizienten Betrieb für Geräte wie e-VTOLs, Industrieroboter und FTS.



Superschnelles Aufladen, verlängerte Lebensdauer :



Mit der 5C-Schnellladefunktion kann der Akku in nur 10 Minuten von 10 % auf 80 %

aufgeladen werden. Die Lebensdauer beträgt mehr als 1.000 Zyklen, was einer

Steigerung von 60 % bis 100 % entspricht und eine lang anhaltende Leistung für

Hochfrequenzgeräte wie Staubsaugerroboter bietet.



Globale Produktion und Lieferung. Die in Malaysia ansässige Fabrik für

Tabless-Batterien von Highstar geht in diesem Jahr in die Massenproduktion, um

die weltweite Lieferung zu verbessern. Die mit intelligenten Produktionslinien

ausgestattete Anlage gewährleistet Produktkonsistenz und Zuverlässigkeit und

stärkt die Lieferketten für internationale Partner. Das Portfolio umfasst 7

Modelle der 18650 und 21700 Tabless-Serien, die für die unterschiedlichsten

Anwendungen die volle Kapazität bieten.



Grüne Innovation, nachhaltige Zukunft. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der

Forschung und Entwicklung von Batterien treibt Highstar Innovationen im Bereich

der grünen Energie in den Bereichen Energie, Speicherung und

Unterhaltungselektronik voran. Mit seinem Engagement für effiziente, sichere und

nachhaltige Lösungen leistet das Unternehmen Pionierarbeit für eine

intelligente, umweltfreundliche Zukunft und beschleunigt den weltweiten Übergang

zu nachhaltiger Energie.



Am 4. Juni 2025 um 11:00 Uhr (Ortszeit) lädt Highstar auf der Battery Show

Europe, Stand 9-E50, Stuttgart, Deutschland, globale Partner und Branchenführer

ein, die Energieinnovation "Tabless Forest-Vitality Reborn" zu erleben und die

unbegrenzten Möglichkeiten einer kohlenstofffreien Zukunft zu erkunden.



