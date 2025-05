KI-Software greift in Test zu Erpressung aus Selbstschutz

Sal-Paradise schrieb gestern 07:39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehr als diesen Chart kann ich da kaum bieten und Aussagen aus der Mitte des Bauches heraus wären sinnentleert. Und noch mehr, wenn man in die Frage ein "ohne Gewähr" implementiert. Gegenfrage. Würdest Du jetzt sofort Geld investieren, würde ich "nach oben" sagen. Oder verkaufen, wenn ich "nach Süden" präferiere. Sinnvoll wäre, wenn Du für beide Szenarien eine Lösung parat hättest. Eine Mischung aus "eigener" Strategie und Risiko-Management wäre sehr viel sinnvoller, als eine Frage zu stellen, die niemand seriös beantworten kann.



Was den näheren Outlook angeht, teile ich die Meinung von A. Brack, denn natürlich werden nicht wenige Umsätze/Gewinne wegen China erst einmal wegfallen, die man nicht einfach so ersetzen wird können, was sich aber erst in einigen Wochen zeigen sollte.