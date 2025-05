Bundesweite Proteste für bezahlbare Mieten

Axel_FL schrieb 28.01.25, 16:16

Alternative Discountzertifikat

Bsp

Discount 70 2025/12



Max Rendite in % p.a. 11,38% p.a.

Seitwärtsrendite in % 10,43%

Seitwärtsrendite p.a. 11,38% p.a.

Abstand zum Cap Absolut -6,24 EUR

Abstand zum Cap in % -8,18%



Letzter Bewertungstag 19.12.2025

Zahltag 30.12.2025

Fälligkeitsdatum 30.12.2025

Cap 70,00 EUR

https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/detail/index/sin/41321927