DORSIA, DAS WELTWEIT FÜHRENDE UNTERNEHMEN IM BEREICH GASTRONOMIE UND GASTGEWERBE-TECHNOLOGIE, GIBT SEIN „EUROPEAN SUMMER"-PROGRAMM FÜR 2025 BEKANNT

Optimierter Zugang zu den begehrtesten Reservierungen und Erlebnissen in ganz Europa sowie exklusiver Zugang zu ausgewählten Veranstaltungen beim Filmfestival von Cannes und dem Großen Preis von Monaco

LONDON, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Dorsia, der weltweit führende Anbieter im Bereich Gastronomie und Gastronomie-Technologie, der vor allem dafür bekannt ist, seinen Mitgliedern Zugang zu den begehrtesten Restaurantreservierungen und Kulturveranstaltungen der Welt zu ermöglichen, hat die Einführung seines „European Summer"-Portfolios für 2025 angekündigt. Mitglieder haben nun einen unkomplizierten, zentralen Zugang zu Restaurants, Strandclubs und Nachtlokalen auf Ibiza, Monaco und in Südfrankreich, die sonst nicht buchbar wären. In einem Zeitalter, in dem Spontaneität und Erreichbarkeit der ultimative Luxus sind, können Dorsia-Mitglieder an jedem beliebigen Reiseziel landen, von globalen Drehkreuzen bis hin zu saisonalen Hotspots, und sofort die besten Restaurants, das Tages- und Nachtleben sowie Kulturangebote entdecken, die alle über die Dorsia-App gebucht werden können.