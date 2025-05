Euro legt leicht zu und kostet wieder mehr als 1,13 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitagmorgen etwas von den Verlusten am Donnerstag erholt. Der Kurs der Gemeinschaftswährung legte im frühen Handel auf 1,1320 Dollar zu, nachdem er am Donnerstag unter die Marke von 1,13 Dollar gefallen war. Der Euro steuert im Vergleich zum Dollar auf ein Wochenplus von rund eineinhalb Cent zu.

Zuletzt kamen aber Zweifel auf, ob die Entspannung zwischen den beiden Ländern nachhaltig ist. Seitdem geht es für den Euro wieder nach oben. Der Euro befindet sich seit der Amtseinführung von Trump im Januar im Aufwind. Vor allem dessen erratische Wirtschafts- und Zollpolitik macht dem Dollar zu schaffen. Seit Mitte Januar wertete der Dollar um zehn Prozent ab.

Am Freitag stehen wenige Konjunkturdaten an. Am Vormittag könnten detaillierte Daten zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland die Kurse bewegen. Diese werden um 8 Uhr bekannt gegeben. Außerdem wird um 8.45 Uhr das französische Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Aus den Vereinigten Staaten kommen am Freitag nur die Neubauverkäufe am Nachmittag./zb/jha/