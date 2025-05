Ölpreise geben nach - Spekulation um Opec+ weiter bestimmend

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitagmorgen unter Druck geblieben. Auslöser für den jüngsten Rückgang waren am Donnerstagnachmittag aufkommende Spekulationen zu einer weiteren Erhöhung der Fördermengen durch den Ölverbund Opec+.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 64 US-Dollar und damit 0,44 Dollar weniger als am Vortag. Damit ist es der vierte Verlusttag in Folge für das Nordseeöl. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,45 Dollar auf 60,75 Dollar. Sollte der Trend anhalten, wäre es für die Ölpreise die erste Verlustwoche seit drei Wochen.