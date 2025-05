Chevron droht weiteres Ungemach

Sobald ein Tagesschlusskurs unterhalb von 132,04 US-Dollar in der Chevron-Aktie vorliegt, werden rasch Abschläge auf 127,00 sowie darunter in den Bereich um 119,21 US-Dollar erwartet und im Rahmen einer Abwärtstrendfortsetzung favorisiert. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN DY6YMAließe sich hierauf eine entsprechende Short-Position mit der Aussicht auf 70 Prozent Rendite aufbauen. Auf der Oberseite müsste Chevron mindestens auf Wochenschlusskursbasis über den 50-Wochen-Durchschnitt bei 150,34 US-Dollar zulegen, um das Chartbild einigermaßen wieder zu stabilisieren. Kaufsignale können dagegen erst oberhalb von 167,10 US-Dollar abgeleitet werden, in der Folge könnte ein Anstieg an 172,88 US-Dollar auf das Wertpapier zukommen.

Trading-Strategie: