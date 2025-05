JPMORGAN stuft Springer Nature auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach einer hauseigenen Fachkonferenz für Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen (TMT) auf "Overweight" belassen. Verglichen mit dem geringen Streubesitz der Aktie habe das Unternehmen relativ großes Interesse erregt, schrieb Daniel Kerven in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er glaubt, dass das Verlagsunternehmen zu den am stärksten unterbewerteten Unternehmen zählt, die von JPMorgan bewertet werden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 22:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 20,65EUR auf Tradegate (22. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.