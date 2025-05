Amazon-Aktionäre stimmen gegen Trennung von CEO- und Chairman-Posten!

Auf der jährlichen Hauptversammlung des Tech-Giganten Amazon votierten rund 82 Prozent der Anteilseigner gegen den Antrag zur dauerhaften Trennung der Führungspositionen CEO und Verwaltungsratsvorsitzender. Damit folgten sie der Empfehlung des Unternehmens, das an seiner flexiblen Führungsstruktur festhalten will.

"Mit der derzeitigen Trennung wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, diese Struktur zu institutionalisieren", hieß es im offiziellen Antrag.

Amazon allerdings war anderer Meinung – und konnte seine Aktionäre davon überzeugen. In der offiziellen Stellungnahme des Konzerns hieß es, man habe die Führung 2021 bewusst neu aufgestellt, als Gründer Jeff Bezos den Posten des CEO an Andy Jassy übergab, selbst aber als Executive Chairman im Unternehmen verblieb. Diese Entscheidung sei "nach sorgfältiger Abwägung" erfolgt und habe sich seither bewährt.

Der Antrag reiht sich ein in einen Trend zunehmender Forderungen nach einer klaren Trennung von Aufsichts- und Geschäftsführung in börsennotierten Unternehmen. Laut dem Harvard Law School Forum on Corporate Governance stieg die Zahl entsprechender Aktionärsanträge bei Unternehmen im Russell-3000-Index im ersten Halbjahr 2023 um 113 Prozent – ein Rekordwert der letzten Dekade.

Amazon bleibt seiner Linie treu. Der Tech-Gigant betonte, dass Flexibilität entscheidend sei, um auf die sich ständig wandelnden Anforderungen des Unternehmens zu reagieren. Die derzeitige Governance-Struktur ermögliche es dem Verwaltungsrat, die jeweils "beste Führungsform für die jeweilige Unternehmensphase" festzulegen, so die Stellungnahme weiter.

Neben dem Antrag zur Trennung von CEO und Chairman wurden bei der Hauptversammlung insgesamt acht unabhängige Vorschläge eingebracht – alle wurden abgelehnt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 179,2EUR auf Tradegate (23. Mai 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.





