Zentiva und Euractiv bringen politische Entscheidungsträger für gesundheitspolitische Konferenz zusammen

Sicherstellung eines fairen Zugangs zu Medikamenten für alle

PRAG und BRÜSSEL, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva unterstützte die gesundheitspolitische Konferenz von Euractiv in Brüssel, wo ihr Geschäftsführer Steffen Saltofte gemeinsam mit hochrangigen EU-Politikern an der Eröffnungsdiskussion mit dem Titel „Die Arzneimittelgesetzgebung der EU – Gewährleistung eines fairen Zugangs zu Arzneimitteln für alle" teilnahm.

Als Vertreter des europäischen Sektors für patentfreie Arzneimittel forderte Steffen Saltofte ein einheitliches Konzept zur Neugestaltung der Arzneimittelpolitik, bei dem die Patienten im Mittelpunkt stehen. Er betonte die Notwendigkeit, alle Akteure des Gesundheitswesens – von den Innovatoren bis zur patentfreien Industrie, von den Regulierungsbehörden bis zu den politischen Entscheidungsträgern – zusammenzubringen, um das Versprechen der Gesundheit als Grundrecht für alle zu erfüllen.

„Wir brauchen eine nachhaltige Gesundheitsversorgung, die widerstandsfähig ist und der die Menschen vertrauen können", sagte Steffen Saltofte. „Unsere in der EU ansässigen Werke haben während der COVID und der jüngsten Engpässe gute Arbeit geleistet, aber eine anhaltende Widerstandsfähigkeit ist nur mit einem systemischen Rahmen möglich, der faire und einfache Regeln, eine vorhersehbare Preisgestaltung und einen abgestimmten politischen Ansatz gewährleistet, bei dem die Patienten wirklich an erster Stelle stehen. Wenn wir einen gleichberechtigten Zugang zu Arzneimitteln wollen, müssen wir in das System investieren. Das bedeutet, dass wir zusammenarbeiten müssen, um Arzneimittel für alle zu sichern – in Bezug auf Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit. Dies erfordert faire, zukunftsweisende Regeln und ein gemeinsames Bekenntnis zur europäischen Gesundheitssouveränität. Es geht nicht um einen Teil des Systems, sondern um eine einheitliche Gesundheitsversorgung für alle."

Zentrale Themen, die Zentiva in der Diskussion hervorhob: