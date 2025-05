Nota AI strebt als erstes Startup für KI-Optimierung eine Notierung an der KOSDAQ an Strategische Partnerschaften mit NVIDIA, Qualcomm und Samsung Electronics beschleunigen die globale ExpansionVerzehnfachung des Umsatzes in fünf Jahren, Bestätigung des technologiebasierten GeschäftsmodellsSEOUL, Südkorea, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ …