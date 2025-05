RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft mit einem Kursziel von 525 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Insgesamt sei seine Einschätzung des Wachstumswegs von Microsoft und dessen führender Rolle bei KI noch positiver geworden, schrieb Rishi Jaluria in einem am Freitag vorliegenden Kommentar nach den jüngsten Treffen mit Investoren./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 22:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 22:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 400,6EUR auf Tradegate (23. Mai 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Rishi Jaluria

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 525

Kursziel alt: 525

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m