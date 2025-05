Die von EdgeCap unterstützte Comac Medical Group expandiert durch die Übernahme von ILIFE Consulting, einem französischen spezialisierten CRO für die Frühphase

LONDON, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Die Comac Medical Group („Gruppe") mit Sitz im Vereinigten Königreich und unterstützt von EdgeCap Partners gab heute die Übernahme von ILIFE Consulting („ILIFE") bekannt, einer spezialisierten Auftragsforschungsorganisation (CRO) mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, die für ihre Expertise in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und komplexe klinische Biotech-Studien bekannt ist.

Die strategische Übernahme ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer europaweiten Präsenz und vertieft die Expertise in der Onkologie und bei klinischen Studien in der Frühphase der Biotechnologie.

Die Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Gruppe auf ihrem Weg zum führenden paneuropäischen Full-Service-CRO-Partner für kleine und mittelgroße Biopharma-Unternehmen dar und ergänzt die jüngsten Expansionen in die Vereinigten Staaten, nach Deutschland und Großbritannien.

ILIFE wurde 2013 von Marina Iché gegründet und hat sich einen hervorragenden Ruf für die Bereitstellung hochwertiger strategischer Beratung sowie die Durchführung klinischer Studien für Biotech-Sponsoren erworben. Die Eingliederung von ILIFE in die Gruppe wird komplementäres Fachwissen und Reichweite nutzen und so neue Möglichkeiten für die Kunden schaffen, die von einem umfassenden Dienstleistungsangebot profitieren werden, einschließlich verbesserter Fähigkeiten in den Bereichen Biostatistik, Datenmanagement, Pharmakovigilanz, bioanalytische Dienstleistungen und die hochmoderne Einheit für klinische Frühphasenforschung von Comac Medical.

Die Gründerin und Geschäftsführerin von ILIFE, Marina Iché, wird ihre Führungsrolle beibehalten und ein bedeutender Anteilseigner der Gruppe werden, um strategische Wachstumsinitiativen zu unterstützen und die Kontinuität der Werte und Dienstleistungen von ILIFE zu wahren, die den Erfolg des Unternehmens begründet haben und es zu einem zuverlässigen Partner im Biotech-Ökosystem machen.

Marina Iché, Gründerin und Geschäftsführerin von ILIFE Consulting, erklärte:

„Die Partnerschaft mit EdgeCap und der Comac Medical Group markiert ein aufregendes neues Kapitel für ILIFE. Unser gemeinsames Engagement gilt der Qualität, der Innovation sowie der kundenorientierten und flexiblen Erbringung von Dienstleistungen. Wir mobilisieren unsere Ressourcen und Energie, um erfolgreiche Partnerschaften mit unseren Kunden zu gewährleisten. Wir hören zu und nutzen unser Fachwissen, um die besten Lösungen zu finden, die unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Ziele produktiv und effizient zu erreichen. Durch den Zusammenschluss können wir zusätzliche Ressourcen nutzen, unser Dienstleistungsportfolio erweitern und unsere Kunden in ganz Europa und darüber hinaus besser bedienen. Wir verlassen uns auf die Kompetenz und Integrität unseres Teams, dessen Engagement und Energie uns antreibt, zügig auf umsetzbare Ergebnisse hinzuarbeiten. Ich werde mich weiterhin voll und ganz dafür einsetzen, die Kontinuität der ILIFE-Dienstleistungen zu gewährleisten und gleichzeitig unser Ziel zu verfolgen, den Patienten sinnvolle Innovationen zu bieten."