Insolvenz von Monsanto ein möglicher Ausweg!

Die vollständige Übernahme von Monsanto durch Bayer am 7. Juni 2018 brachte den Leverkusenern kein Glück. Bayer sieht sich mit über 67.000 Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat konfrontiert, was den Konzern finanziell stark belastet. Das Glyphosatproblem kaufte sich Bayer mit der Übernahme praktisch ein. Die Kläger behaupten, dass das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup Krebs verursacht. Die Bayer-Aktie hat seit dem Monsanto-Deal rund 76 % an Wert verloren. Um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, prüft Bayer eine mögliche Insolvenz seiner US-Tochter Monsanto, falls keine Einigung im Glyphosat-Rechtsstreit erzielt wird. Ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende, nachdem der Übernahmepreis von Monsanto über 66 Milliarden US-Dollar betrug.

Seit dem Allzeithoch vom 13. April 2015 bei 144,12 Euro ist der Aktienkurs von Bayer in einer Schwächephase. Vom Hoch bis zum Wert bei rund 24,36 Euro am gestrigen Handelstag entspricht der Kursverlust gut 83 Prozent. Es scheint, als ob sich das Thema Monsanto auf die übrigen Geschäftsfelder negativ auswirkt. Insgesamt hat der Konzern bereits rund zehn Milliarden US-Dollar für Vergleiche gezahlt. Die Lage entspricht aber einem Fass ohne Boden. Von Ende Februar 2024 bis Ende Oktober 2024 schien der Kurs in Form einer Seitwärtsrange einen Boden auszubilden, stürzte aber bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 12. November 2024 um weitere 19 Prozent ab. Als Folge wurde die Unterstützung bei 18,41 Euro etabliert, die auch nicht beim Abverkauf mit Auslöser Liberation-Day unterschritten wurde. Aktuell hat sich der Kurs nach dem Liberation-Day wieder erholt und zeigt Stärke. In der näheren Zukunft könnte das Papier aufs Neue die Range zwischen 25,54 Euro und 28,96 Euro erreichen. Aus heutiger Sicht scheint aber eine schnelle Überwindung dieser Range illusorisch. Bei unvorhersehbarer negativer Information könnte ein Kurseinbruch im Bereich von 18,41 Euro gestoppt werden.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Bayer AG bis auf 28,96 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JV408Y) überproportional mit einem Omega von 3,05 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 43 % und dem Ziel bei 28,96 Euro (3,60 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 23.06.2026 eine Rendite von rund 65 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 20,26 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 50 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,30 zu 1, wenn bei 20,26 Euro (0,23 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV408Y Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,46 – 0,47 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 24,00 Euro Basiswert: Bayer AG akt. Kurs Basiswert: 24,05 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 0,76 Euro Omega: 3,05 Kurschance: + 65 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.