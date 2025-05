DORSIA, DAS WELTWEIT FÜHRENDE UNTERNEHMEN IM BEREICH GASTRONOMIE UND GASTGEWERBE-TECHNOLOGIE, GIBT SEIN "EUROPEAN SUMMER"-PROGRAMM FÜR 2025 BEKANNT

London (ots/PRNewswire) - Optimierter Zugang zu den begehrtesten Reservierungen

und Erlebnissen in ganz Europa sowie exklusiver Zugang zu ausgewählten

Veranstaltungen beim Filmfestival von Cannes und dem Großen Preis von Monaco



Dorsia, der weltweit führende Anbieter im Bereich Gastronomie und

Gastronomie-Technologie, der vor allem dafür bekannt ist, seinen Mitgliedern

Zugang zu den begehrtesten Restaurantreservierungen und Kulturveranstaltungen

der Welt zu ermöglichen, hat die Einführung seines "European Summer"-Portfolios

für 2025 angekündigt. Mitglieder haben nun einen unkomplizierten, zentralen

Zugang zu Restaurants, Strandclubs und Nachtlokalen auf Ibiza, Monaco und in

Südfrankreich, die sonst nicht buchbar wären. In einem Zeitalter, in dem

Spontaneität und Erreichbarkeit der ultimative Luxus sind, können

Dorsia-Mitglieder an jedem beliebigen Reiseziel landen, von globalen Drehkreuzen

bis hin zu saisonalen Hotspots, und sofort die besten Restaurants, das Tages-

und Nachtleben sowie Kulturangebote entdecken, die alle über die Dorsia-App

gebucht werden können.









In seinem zweiten Sommer bietet Dorsia Zugang zu den exklusivsten Hotspots

Europas, trifft seine Mitglieder dort, wo sie sich gerade aufhalten, und ist bei

den wichtigsten Veranstaltungen des Kulturkalenders vertreten. Zum Auftakt der

Saison wird Dorsia den sonst quasi unmöglichen Zugang zu Veranstaltungen der

Filmfestspiele von Cannes und des Großen Preises der Formel 1 in Monaco bieten.



Der Gründer Marc Lotenberg ist Mitveranstalter einer Reihe von Events zur

Eröffnung der Saison, die am Freitag, dem 16. Mai, mit einem Abendessen zusammen

mit dem Kultfilm- und Kulturmagazin "A Rabbit's Foot" unter der Leitung von

Herausgeber Charles Finch beginnt. Mitglieder können während des mit Stars

gespickten Festivals auch den Zutritt zu David Lynchs gefeiertem

Pop-up-Nachtclub Silencio buchen. Dorsia wird auch die legendäre amfAR-Gala in

Cannes und die Mission dieser gemeinnützigen Organisation zur Bekämpfung von

HIV/AIDS unterstützen. Die anwesenden Gäste erhalten eine "Dorsia Premium

Summer"-Mitgliedschaft und ein kulinarisches Erlebnis, das von amfAR und Dorsia

gesponsert wird.



In Monaco werden ausgewählte Mitglieder eingeladen, den Dorsia Racing Club F1

Pop-up auf einer privaten Dachterrasse mit Blick auf die weltberühmte

Rennstrecke zu besuchen, präsentiert von Richi und unterstützt von Loulou. Am

Freitag, den 22. Mai, laden Lotenberg und Loulou-Generaldirektor Alexandre

Rossoz gemeinsam zu einem Willkommensdinner ein. Das Menü des Abends wird von

Chefkoch Benoit Dargere zubereitet und bildet den Auftakt ihrer neuen globalen Seite 2 ► Seite 1 von 2





