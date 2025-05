Ein neuer Short-Squeeze? Bei GameStop und Co. braut sich was zusammen!

Nach der Verabschiedung der "Big Beautiful Bill" durch das US-Repräsentantenhaus schloss der US-Gesamtmarktindex S&P 500 am Donnerstag mit geringfügigen Verlusten: Die Furcht vor einem weiteren Anstieg der Anleiherenditen würgte die positiven Impulse durch die 3,8 Billionen US-Dollar schweren Steuersenkungen ab.

In dem in den vergangenen Tagen von Schwäche geprägten Gesamtmarktumfeld, zumindest am US-amerikanischen Markt ist die steile Erholungsrallye der Vorwochen inzwischen zum Erliegen gekommen, konnte sich eine Gattung von Basiswerten mit überdurchschnittlich hohen Gewinnen hervortun: Meme-Aktien und Unternehmen mit einem hohen Leerverkaufsinteresse!

Meme-Aktien gefragt, zum Teil zweistellige Kursgewinne

Für die Anteile des angeschlagenen Kinobetreibers AMC Entertainment ging es um 10,6 Prozent bergauf. Dabei lag das Handelsvolumen mit 19,3 Millionen Aktien um das Doppelte über dem Durchschnitt der vergangenen drei Monate. Das war auch bei GameStop der Fall, das sich nach 21,5 Millionen umgesetzten Stücken um 10,0 Prozent verteuern konnte. In diesen beiden Werten liegt das Leerverkaufsinteresse nach Daten von Seeking Alpha aktuell bei 14,4 beziehungsweise 10,9 Prozent.

Auch Canopy Growth legte mit 7,2 Prozent kräftig zu und setzte seine Erholungsrallye damit fort. Auch hier lag das Handelsvolumen über dem Doppelten der sonst üblichen Umsätze. Gegenüber dem Allzeittief bei 0,77 US-Dollar hat sich die Aktie inzwischen mehr als verdoppelt. Hier gelten nach Angaben von MarketWatch 8,7 Prozent der Anteile als leerverkauft.

Kurios: Nicht nur für Pleitekandidaten wie der Hersteller von Haushaltsrobotern iRobot (+3,5 Prozent) und Halbleiterspezialist Wolfspeed (+33,6 Prozent) ging es am Donnerstag überdurchschnittlich steil bergauf, sondern auch für die Anteile von Unternehmen, die bereits insolvent sind. So verteuerten sich die nur noch "Over the counter" (OTC) gehandelten Anteile von Nikola um 4,2 Prozent.

Short-Squeezes bei Advance Auto Parts und Quantencomputer-Aktien

Einen konkreten Auslöser für den Meme-Trade hat es nicht gegeben. Es gibt aber eine Reihe von Indizien, was zum plötzlichen Interesse an Meme-Aktien und Werten mit hohem Leerverkaufsinteresse geführt haben könnte.

Erstens ist es bei mindestens einer Aktie tatsächlich zu einem Short-Squeeze gekommen. Die Anteile des Autoteilehändlers Advance Auto Parts verteuerten sich nach Zahlen über den Erwartungen um sagenhafte 57,0 Prozent. Das Handelsvolumen lag mit 27,5 Millionen Aktie um 925 Prozent höher als im Durchschnitt der vergangenen 3 Monate. Hier lag der Short-Interest (SI) zuletzt bei 17,7 Prozent.

Auch bei den ebenfalls stark leeverkauften Quantencomputer-Aktien deutet zweitens einiges auf Short-Squeezes hin, die Anlegerinnen und Anleger zu Wetten auf andere Aktien mit hohem Leerverkaufsinteresse veranlasst haben könnten.

Für IonQ (SI: 17,8 Prozent) ging es um 36,5 Prozent bergauf, nachdem der CEO des Unternehmens angekündigt hatte, "das Nvidia des Quantencomputings" werden zu wollen. Davon ließ sich auch Rigetti Computing (SI: 22,7 Prozent) mit einem Kursplus von 26,5 Prozent anstecken. D-Wave Quantum (SI: 19,5 Prozent) legte unterdessen um 24,0 Prozent zu.

Verdächtige Aktivität bei X

In sozialen Netzwerken wurde noch auf einen anderen möglichen Auslöser insbesondere an der Aktie von GameStop ausgemacht: Nach langer Abwesenheit hat sich Meme-Trader Roaring Kitty auf dem Kurznachrichtendienst X zurückgemeldet – zumindest teilweise.

Einen neuen Post hat er nicht abgesetzt, dafür aber verschwanden einige ältere Beiträge aus seinem Feed. Einige Beobachterinnen und Beobachter interpretieren das als Zeichen dafür, dass er schon bald einen Post absetzen und damit einen neuen Hype entfachen könnte.

Fazit: Die Show könnte noch nicht vorbei sein

Bei Meme-Aktien und Werten mit hohem Leerverkaufsinteresse ist es am Donnerstag in einem nur wenig veränderten Gesamtmarktumfeld zu kräftigen Kursgewinnen und hoher Handelsaktivität gekommen. Vorbild für die starken Ausschläge dürften Short-Squeezes bei Advance Auto Parts sowie Quantencomputer-Aktien gewesen sein.

Während mit Blick auf die mögliche Fortsetzung dieser Kursanstiege die Luft bei Quantencomputer-Aktien raus sein dürfte – hier ist in den Volumencharts bereits eine Aktivität wie auf dem Höhepunkt des Bullruns zum Ende letzten Jahres zu erkennen – könnte es bei den "klassischen" Meme-Aktien tatsächlich weitergehen: Mit dem gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen drei Monaten doppelten Handelsvolumen sind hier noch keine klaren Volumenpeaks erreicht.

Mit Blick auf die weitere Gesamtmarktentwicklung sind Short-Squeezes bei Nebenwerten in der Regel kein gutes Zeichen. Sie zeigen Euphorie und damit ein Stimmungshoch an, dem oft Top-Bildungen am gesamten Markt folgen. Wie sich Anlegerinnen und Anleger gegen eine erneute Korrektur wappnen können, kann hier nachgelesen werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion