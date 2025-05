Trader platziert Milliardenwette auf Hyperliquid, Coin hebt ab!

Am Kryptomarkt erlebt Hyperliquids nativer Token HYPE eine spektakuläre Rallye. Innerhalb von nur sieben Tagen legte der Token über 32 Prozent zu und kletterte am Donnerstagmorgen auf ein neues Allzeithoch von 36,01 US-Dollar. Aktuell notiert der Coin bei 35,27 US-Dollar, was einem Tagesplus von 15 Prozent entspricht. Damit katapultiert sich HYPE auf Platz 12 der größten Kryptowährungen weltweit und lässt namhafte Coins wie Shiba Inu und Avalanche hinter sich. Die Marktkapitalisierung des Coins liegt nun bei 11,77 Milliarden US-Dollar (Stand: 9:10 Uhr MESZ).

Hyperliquid auf Rekordkurs