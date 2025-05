BioNxt Solutions erhält offizielle Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Absicht zur Patenterteilung

Die Kernpatentanmeldung des Unternehmens war eine umfassende Anmeldung für die sublinguale Verabreichung von Krebsmedikamenten zur Behandlung von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen. Diese Patentfamilie bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Entwicklung und Vermarktung eigener Produkte. Dazu zählt auch das Leitprodukt von BioNxt, BNT23001, eine sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin für die Behandlung von Multipler Sklerose (MS).

„Die Bestätigung, dass uns in Europa das Patentrecht für unser wichtigstes Immaterialgut erteilt wird, ist ein bedeutender Meilenstein für BioNxt“, so Hugh Rogers, CEO von BioNxt. „Wir gehen davon aus, dass die europäische Patenterteilung in den kommenden Wochen abgeschlossen und bekannt gemacht wird. Sie kommt zu einem idealen Zeitpunkt, denn nun können wir uns mit Zuversicht auf die bevorstehende BNT23001-Bioäquivalenzstudie am Menschen in Europa vorbereiten.“

BioNxt setzt den Ausbau der nationalen Phase des Patentschutzverfahrens beim Europäischen Patentamt und bei der Eurasischen Patentorganisation sowie bei unabhängigen Anmeldernationen wie Australien (AU), Kanada (CA), Neuseeland (NZ), USA (US) und Japan (JP) fort. Die Sicherstellung nationaler Patente auf der ganzen Welt bildet die Grundlage für entsprechende Vermarktungschancen für die vom Unternehmen derzeit entwickelten sublingualen Arzneimittelprodukte zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose (MS), Myasthenia gravis (MG), Lupusnephritis (LN) und rheumatoide Arthritis (RA).

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen - Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) - zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.