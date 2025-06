Günstige Produktion, steigende Preise: Hier ist DER Gewinner der Kali-Rallye!

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Ihnen aktuelle Informationen zu den globalen Preistrends für Kaliumchlorid und deren mögliche Auswirkungen auf den Düngemittelsektor sowie für Anleger von Millennial Potash (WKN: A3DXEK) geben.

Globale Kaliumchlorid Preise steigen – Marktüberblick Mai 2025

Auf dem Kaliumchlorid Markt herrscht eine konstruktive Stimmung, wobei die Referenzpreise in mehreren wichtigen Regionen einen Aufwärtstrend verzeichnen:

✅ Brasilien : Die Spotpreise für gMOP liegen derzeit im Bereich von 360 bis 365 USD/mt , wobei die Terminangebote für August 375 USD/mt erreichen.

✅ China und Indien : Die Verhandlungen über neue Kaliumkarbonat-Verträge haben sich nach oben verschoben – auf 330 bis 360 USD/mt in China und 340 bis 360 USD/mt in Indien.

✅ Europa : Die gMOP-Preise stiegen um 5 €/mt auf 355 € , um sich an die globalen Referenzwerte anzupassen.

✅ Vereinigte Staaten : Nutrien hat seinen gMOP-Preis für den Mittleren Westen auf 390 $/st angehoben.

✅ Südostasien: Die Importmengen bleiben seit Jahresbeginn hoch, allerdings gibt es einige Bedenken hinsichtlich einer Abschwächung der Nachfrage im zweiten Halbjahr.

Was bedeutet das für Investoren?

Diese Preisbewegungen deuten auf ein günstiges Nachfrageumfeld und eine straffere Angebotsdynamik für die zweite Hälfte des Jahres 2025 hin. Dieses Marktumfeld erhöht den strategischen Wert neuer kostengünstiger Produktionsanlagen – insbesondere solcher mit logistischem Zugang zu wichtigen Importmärkten wie Brasilien und Asien.

+225% in diesem Jahr! Diese Aktie ist der absolute Gewinner der Kali-Rallye

Quelle: Wallstreet-Online.de

Zu Beginn des Jahres stand die Aktie von Millennial Potash (WKN: A3DXEK) noch bei beschaulichen 0,232€ pro Aktie bevor sie bedingt durch gute Infrastrukturnachrichten und hervorragende Bohrergebnisse den Turbo einlegte!

Dies ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange! Millennial Potash ist immer wieder für eine positive Überraschung gut, so dass wir weiter mit Kurskatalysatoren rechnen sollten!

Millennial Potash: Günstige Produktion, steigende Preise

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist einzigartig positioniert, um von diesen Trends zu profitieren, da es über eines der wirtschaftlich attraktivsten neuen Kaliprojekte weltweit verfügt:

Banio-Projekt in Gabun – Direkt an der Atlantikküste gelegen mit Zugang zu einem Tiefwasserhafen

Extrem niedrige Betriebskosten – Geschätzt auf nur 61 USD/Tonne für granuliertes MOP

Robuste PEA – Nachsteuer-NPV(10 %) von 1,07 Mrd. USD und IRR von 32,6 %

Umfangreiche Ressourcenbasis – Über 1,8 Milliarden Tonnen KCl in angezeigten und abgeleiteten Ressourcen

Entwicklung im Gange – Laufende Bohrungen und Machbarkeitsstudien zur weiteren Risikominimierung des Projekts

Starkes Management trifft auf herausragendes Projekt

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) kann auf eine Geschichte der schnellen Projektumsetzung zurückblicken und wird von demselben Vorstand und Managementteam geleitet, das bereits mehrere Rohstoffunternehmen aufgebaut und erfolgreich verkauft hat, darunter Millennial Lithium (TSXV: ML), Allana Potash (TSX: AAA) und Potash One (TSX: KCL).

Quelle: Millennial Potash

Das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens, das Banio-Kaliumkarbonat-Projekt in Gabun, Westafrika, verfügt über alle Voraussetzungen, um sich zu einem bedeutenden Kaliumkarbonat Produzenten zu entwickeln. Diese zuvor erkundete Ressource befindet sich in einem bewährten kaliumhaltigen Becken Westafrikas in einer stabilen Bergbau- und politischen Region in Gabun. Mit bereits vorhandenen Lagern und Infrastruktur eignet sich die Ressource für eine kostengünstige Abbaumethode und liegt in der Nähe der größten Importnationen der Welt – China, Indien und Brasilien. Darüber hinaus verfügt das Managementteam über eine starke Erfolgsbilanz bei der Schaffung von bedeutendem Shareholder Value.

Angesichts steigender Kalipreise verlagert sich der Fokus der Investoren zunehmend auf skalierbare, strategisch günstig gelegene Vermögenswerte mit niedrigen Produktionskosten und einer gut ausgebauten Infrastruktur. Dank der jüngsten Unterstützung durch die gabunische Regierung und der guten Fortschritte beim Bau des Hafens und der Stromversorgung kommt Millennial Potash mit großer Dynamik voran.

Weitere Informationen zu Millennial Potash und dem Banio-Projekt finden Sie unter: www.millennialpotash.com.

