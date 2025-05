JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts einer strategischen Partnerschaft im Munitionsbereich auf "Buy" belassen. Die Zusammenarbeit mit dem indischen Verteidigungsunternehmen Reliance Defence sei für den Rüstungskonzern eine wichtige Gelegenheit, um sich außerhalb Europas breiter aufzustellen, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Sie verwies obendrein auf Berichte, wonach sich das spanische Unternehmen Indra Kreisen zufolge an einem Gemeinschaftsunternehmen mit Leonardo im Panzerbereich beteiligen wolle. Dies folge auf eine Mitteilung, dass Rheinmetall und Indra eine strategische Zusammenarbeit im Bereich gepanzerter Fahrzeuge für die spanischen Streitkräfte eingehen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 02:32 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 02:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 1.769EUR auf Tradegate (23. Mai 2025, 09:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



