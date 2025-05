Goldaktien etwas leichter

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 3.314 auf 3.295 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 3.314 $/oz um 22 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben leicht nach.

Sachverständigenrat senkt die Konjunkturprognose für 2025 von 0,4 % auf 0,0 %.

Finanzminister Lars Klingbeil: „Deutschland trägt seinen Teil zur Stärkung des globalen Wachstums bei“.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 94.118 Euro/kg, Mittwoch 94.645 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber verliert (aktueller Preis 33,18 $/oz, Vortag 33,62 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.088 $/oz, Vortag 1.074 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 994 $/oz, Vortag 1.012 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 64,01 $/barrel, Vortag 64,96 $/barrel).



Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich leichter. Der Xau-Index verliert 0,8 % oder 1,6 auf 187,8 Punkte. Bei den Standardwerten geben Royal Gold und Alamos jeweils 1,7 % nach. Bei den kleineren Werten fallen G-Mining 5,6 % und Gold Resource 5,1 %. Intern. Tower Hill können 11,3 %, Orezone 7,4 % und New Found 4,1 % zulegen. Bei den Silberwerten verlieren New Pacific 5,9 % und Aya 3,3 %. Minaurum verbessern sich 12,1 %, Excellon 3,9 % und Bear Creek 3,1 %.



Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Sibanye verbessert sich 4,7 % (Vortage +3,3 %, +14,5 %).



Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten geben Aurelia 4,8 %, Catalyst 4,4 % und Tribune 2,9 % nach. Bei den Explorationswerten verlieren Focus 4,2 % und Kingston 4,0 %. Chalice ziehen 9,8 % und Saturn 6,9 % an. Bei den Metallwerten steigen Image 6,9 % und Paladin 6,7 %.