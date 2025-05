The Platform Group AG: Starkes Q1 mit GMV-, Umsatz- und Gewinnplus!

GMV-Wachstum um 86,9% auf EUR 356,3 Mio. und Umsatzwachstum um 49,0% auf EUR 160,8 Mio. im Q1 2025.

Bereinigtes EBITDA stieg um 87,1% auf EUR 15,9 Mio., berichtetes EBITDA um 17,4% auf EUR 19,6 Mio.

Konzernergebnis erhöhte sich um 41,1% auf EUR 18,2 Mio., mit einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,90.

Anzahl aktiver Kunden stieg um 29,5% auf 5,7 Mio., durchschnittlicher Warenkorbwert um 66,7% auf EUR 125.

Anzahl der Partner wuchs um 28,0% auf 15.348, die Anzahl der Produkte um 4,2 Mio.

Bestätigung der erhöhten Prognose für 2025: GMV von EUR 1,3 Mrd., Nettoumsatz von EUR 680-700 Mio., bereinigtes EBITDA von EUR 47-50 Mio. und Partnerzahl über 16.000.

Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,82 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,900EUR das entspricht einem Plus von +0,42 % seit der Veröffentlichung.