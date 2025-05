Ukrainische Drohnen treffen russische Batteriefabrik

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Ukrainische Drohnen haben nach russischen Medienberichten eine militärisch wichtige Batteriefabrik in Russland getroffen. Telegramkanäle berichteten von mehreren Explosionen in der Stadt Jelez 400 Kilometer südlich von Moskau. Der Gouverneur des Gebietes Lipezk, Igor Artamonow, teilte mit, Drohnentrümmer hätten einen Brand auf einem Fabrikgelände verursacht. Das Unternehmen werde evakuiert.

Der Angriff beschädigte nach offiziellen Angaben auch ein Wohnhaus in Jelez. Neun Menschen seien verletzt in Krankenhäuser gekommen, teilte das russische Gesundheitsministerium in Moskau mit. Die Fabrik Energija produziert nach Medienberichten Batterien, die auch in Drohnen, Flugzeugen, Schiffen oder Funktechnik zum Einsatz kommen.

Moskauer Flugverkehr weiter gestört



Das russische Militär fing nach eigenen Angaben seit Donnerstagabend mehr als 110 ukrainischen Drohnen ab. An Moskauer Flughäfen herrschte nachts erneut zeitweise Start- und Landeverbot.

Russische Drohnenangriffe in der Nacht reichten nach ukrainischen Behördenangaben ungewöhnlich weit nach Westen. Schäden wurden aus den Gebieten Tscherniwzi (Czernowitz) und Iwano-Frankiwsk gemeldet. Am frühen Vormittag herrschte in den Regionen Kiew und Schitomir immer noch Luftalarm./fko/DP/stk