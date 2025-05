Telekom kauft TV-Rechte für Männer- und Frauen-WM

exibmer schrieb 26.04.25, 20:03

Ja das ist auch so eine Wunder Aktie oder besser Trauerspiel.

Ich habe durch Zufall beim stöbern auf dieser Seite das gefunden. Wisst Ihr ja bestimmt alles aber die Namen und dann der Zufall mit dem Verkauf. Schon traurig was so aus Deutschland geworden ist alles in fremder Hand. Alles Gute allen von einem alten Sack der sich das seit 1981 anschauen darf.

11.03.25

28.02.25

27.02.25

26.02.25

26.02.25

Transaktion Kurs Umsatz

Meldender

Position

11.03.25 Insiderverkauf 34,40EUR 688.032,17EUR

Dr. Feri Abolhassan Pur-Moghaddam

Vorstand

28.02.25 Insiderverkauf 34,42EUR 1.146.358,10EUR

Srinivasan Gopalan

Vorstand

27.02.25 Insiderverkauf 33,84EUR 1.127.041,20EUR

Srinivasan Gopalan

Vorstand

26.02.25 Insiderverkauf 34,10EUR 277.614,70EUR

Srinivasan Gopalan

Vorstand

26.02.25 Insiderverkauf 34,12EUR 459.642,56EUR

Srinivasan Gopalan

Vorstand