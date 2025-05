14,4 % weniger fertiggestellte Wohnungen im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- Insgesamt 251 900 Wohnungen fertiggestellt - Rückgang im Neubau bei allen

Gebäudearten außer Wohnheimen

- Bauüberhang verringert sich auf 759 700 genehmigte, aber noch nicht

fertiggestellte Wohnungen zum Jahresende 2024, davon 330 000 bereits im Bau

- Durchschnittliche Dauer zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung eines

Wohngebäudes seit 2020 um 6 Monate verlängert



Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 251 900 Wohnungen gebaut. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 14,4 % oder 42 500

Wohnungen weniger als im Vorjahr. Das war der erste deutliche Rückgang, nachdem

die Zahl fertiggestellter Wohnungen in den Jahren 2021 bis 2023 jeweils um 294

000 gelegen hatte. Zuvor war die Zahl neuer Wohnungen von ihrem Tiefststand von

159 000 im Jahr 2009 bis auf den bisherigen Höchststand von 306 400 im Jahr 2020

gestiegen. In diesen Ergebnissen sind sowohl Wohnungen in neuen Wohn- und

Nichtwohngebäuden als auch neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.









Von den im Jahr 2024 fertiggestellten Wohnungen befanden sich 215 900 in neu

errichteten Wohngebäuden. Das waren 16,1 % oder 41 400 Wohnungen weniger als im

Vorjahr. Besonders starke Rückgänge gab es bei den meist von Privatpersonen

errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern: Mit 54 500 Einfamilienhäusern wurden

22,1 % oder 15 400 weniger fertiggestellt als im Vorjahr. Die Zahl neuer

Wohnungen in Zweifamilienhäusern fiel um 26,2 % oder 6 300 auf 17 600. In

Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten und vor allem von Unternehmen

gebauten Gebäudeart, wurden 135 300 Neubauwohnungen geschaffen, das waren 13,4 %

oder 21 000 weniger als im Jahr 2023. In neu errichteten Wohnheimen stieg die

Zahl fertiggestellter Wohnungen dagegen um 17,6 % oder 1 300 auf 8 500. In neuen

Nichtwohngebäuden entstanden 4 800 Wohnungen und damit 15,0 % oder 800 weniger

als im Vorjahr.



Nach Bauherrengruppen betrachtet entfielen von den im Jahr 2024 fertiggestellten

Neubauwohnungen 112 500 auf Unternehmen (-11,8 % oder -15 100 zum Vorjahr) und

95 400 auf Privatpersonen (-20,4 % oder -24 500). Von Trägern der öffentlichen

Hand wurden 9 500 Neubauwohnungen fertiggestellt (-20,5 % oder -2 500).



Die Zahl fertiggestellter Wohnungen in bereits bestehenden Wohngebäuden blieb im

Jahr 2024 mit 30 300 gegenüber dem Vorjahr konstant.



Durchschnittlich 26 Monate von der Genehmigung bis zur Fertigstellung im Neubau



Die durchschnittliche Abwicklungsdauer von Neubauwohnungen in Wohngebäuden, also

die Zeit von der Genehmigungserteilung bis zur Fertigstellung, hat sich bei den Seite 2 ► Seite 1 von 2





