Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Commodities startet neue physisch ...

EUWAX Gold Core (WKN EWG4CR) richtet sich insbesondere an institutionelle Investoren, aktive Trader sowie Privatanleger, die flexibel bleiben und ihre Positionen bei Bedarf kurzfristig anpassen möchten. Das ETC ist mit einem engen Spread handelbar und überzeugt mit einer Managementgebühr von nur 0,25 Prozent pro Jahr durch besondere Kosteneffizienz. Damit profitieren Anleger von einem in Deutschland emittierten Produkt mit attraktiven Konditionen und effizientem Zugang zum physischen Goldmarkt.

Boerse Stuttgart Commodities startet neue physisch gedeckte Gold-ETCs - EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Commodities emittiert zwei neue Exchange-Traded Commodities (ETCs) auf physisches Gold und erweitert damit die bewährte EUWAX-Gold-Produktfamilie. Beide ETCs sind zu 100 Prozent mit physischem Gold hinterlegt, ermöglichen in der Regel eine steuerfreie Veräußerung nach einer Haltedauer von 12 Monaten und adressieren durch ihre Ausgestaltung zusätzliche Kundengruppen in Deutschland und Europa. Boerse Stuttgart Commodities ist innerhalb der Gruppe Börse Stuttgart als Emissionsgesellschaft für das Geschäft rund um die Ausgabe von ETCs auf Edelmetalle verantwortlich.

EUWAX Gold Traceable (WKN EWG4TR) richtet sich insbesondere an Anleger, die Wert auf die Rückverfolgbarkeit der Herkunft des Goldes sowie seines CO2-Fußabdrucks legen. Der Spread und die Managementgebühr von 0,29 Prozent pro Jahr sind gering für ein Gold-ETC, das die Transparenz für Anleger bei ihrer Goldanlage deutlich erhöht.



"Gold steht mehr denn je im Fokus von Privatanlegern und institutionellen Investoren. Mit EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable bieten wir passgenaue Lösungen für Investoren in Europa. An Privatanleger werden unsere neuen Produkte in Deutschland, Österreich und Luxemburg vertrieben. Mit unseren Gold-ETCs bieten wir als Emittent mit Sitz in Deutschland eine überzeugende Kombination aus exzellenter Handelbarkeit, attraktiver Kostenstruktur und vollständiger physischer Hinterlegung. Die Rückverfolgbarkeit des Goldes und die Transparenz zur Klimabilanz greifen zudem Themen auf, die für viele Investoren zunehmend an Bedeutung gewinnen," sagt Dierk Schaffer, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Commodities GmbH.



EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable lassen sich ab sofort an der Börse Stuttgart, auf Xetra sowie an weiteren börslichen Handelsplätzen in Deutschland und außerbörslich handeln. Im Handel sorgen die in Großbritannien ansässige Bank HSBC und der global tätige Liquiditätsspender Flow Traders sowie die EUWAX AG als Broker der Gruppe Börse Stuttgart für enge Spreads und hohe Liquidität. HSBC und Flow Traders agieren nicht nur als Market Maker, sondern auch als Authorized Participants für die Gold-ETCs.



Boerse Stuttgart Commodities setzt für Administration, Management und Verwahrung der physischen Goldbestände auf HSBC - einen weltweit führenden Partner im Bereich Gold-ETCs. Die Kombination der Kompetenz und Marktposition von HSBC und Boerse Stuttgart Commodities ermöglicht das Angebot attraktiver ETCs. Neben HSBC arbeitet Boerse Stuttgart Commodities mit weiteren namhaften Partnern zusammen, um die Prozesse rund um physisches Gold sicher und effizient zu gestalten.

Die beiden neuen Gold-ETCs sind so ausgestaltet, dass Banken und Online-Broker bei einer Veräußerung in der Regel keinen Steuerabzug vornehmen. Erwerb und Verkauf von EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable werden somit steuerlich wie physisches Gold behandelt. Hier sind Veräußerungsgewinne in Deutschland nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.



