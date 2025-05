Zinsen, Schulden, Inflation, Dollar: Parallelen zu 1970er-Jahren!

Viele Parallelen derzeit zu den 1970er-Jahren: Der Anstieg der (Kapitalmarkt-)Zinsen, der Dollar schwach, die Inflation mit einem erneuten Anstieg - all das bei stark steigenden Schulden in den USA. Das ähnelt dem Nixon-Schock Anfang der 1970er Jahre: einerseits die Abkehr vom Gold-Standard, andererseits die Zuwendung Nixons zu China. Derzeit erleben wir einen "Trump-Schock": die damalige Abkehr vom Gold-Standard ist heute die Abkehr vom freien Welthandel (Globalisierung) durch Donald Trump, nun mit dem Hauptgegner China. Wie in den1970er-Jahren verliert der Dollar, während gleichzeitig die Kapitalmarkt-Zinsen in den USA steigen. Und wie in den 1970er-Jahren erwarten die Märkte offensichtlich eine Stagflation - ausgelöst durch Zölle und die Wiederkehr der Inflation, bei gleichzeitig steigenden Schulden..

Hinweise aus Video: