Warum sorgfältig erstellte Verträge für Unternehmen so wichtig sind - und worauf es dabei ankommt (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Vertragsgestaltung im Unternehmen regelt das rechtliche

Miteinander, nicht nur mit Kunden und Lieferanten, sondern insbesondere auch mit

Mitgesellschaftern und Arbeitnehmern. Diese Verträge werden aber häufig nicht

regelmäßig überprüft und überarbeitet - mit potenziell schwerwiegenden Folgen.

Welche Aspekte sollten Unternehmen dabei aber besonders beachten und wie sorgen

sie in der Praxis für maximale Rechtssicherheit?



Viele Unternehmer verlassen sich auf Verträge und Vertragsmuster, die vor Jahren

oder gar Jahrzehnten erstellt wurden. Doch die rechtlichen Rahmenbedingungen und

geschäftlichen Anforderungen ändern sich stetig. So sind etwa

Gesellschaftsverträge häufig lückenhaft oder nicht mehr zeitgemäß: Was passiert

etwa, wenn ein Gesellschafter plötzlich verstirbt oder aussteigen möchte? Auch

Arbeitsverträge bergen Risiken, wenn sie nicht regelmäßig an neue gesetzliche

Vorgaben angepasst werden. "Viele Unternehmen verwenden Vertragsmuster, die

veraltet sind und erhebliche rechtliche Konsequenzen haben können", erklärt

Benjamin von Allwörden, Partner der Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte. "Gerade

in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten kann das zu hohen finanziellen Belastungen

führen."







abzusichern, sondern auch, langfristig handlungsfähig zu bleiben", fügt Dr.

Sebastian von Allwörden hinzu. So unterstützt die Kanzlei VON ALLWÖRDEN

Rechtsanwälte mittelständische Unternehmen umfassend in allen

wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und

Spezialisierung auf Handels-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht bieten die Partner

Benjamin von Allwörden, Dr. Sebastian von Allwörden und Titus Wolf dabei eine

äußerst fundierte Beratung. Die Kanzlei bietet ihre Dienstleistungen von Hamburg

aus bundesweit an und greift Unternehmen auch in notariellen Angelegenheiten wie

Unternehmensnachfolge und M&A-Transaktionen unter die Arme. Wie die

Unterstützung hinsichtlich verschiedener Vertragsangelegenheiten aussieht und

warum sie so wichtig ist, erfahren Sie hier.



Wo Vertragsrecht besondere Bedeutung hat - und wie die Kanzlei VON ALLWÖRDEN

dabei die nötige Unterstützung liefert



In der Praxis zeigen sich durch veraltete oder unzureichende Verträge immer

wieder Fallstricke: So fehlt es in Gesellschaftsverträgen häufig an klaren

Regelungen für Situationen wie Nachfolge oder Verkauf, die Eheschließung bzw.

-scheidung eines Gesellschafters oder den Umgang mit Pattsituationen in der





