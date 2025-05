Fünf Dividendenaktien mit Potenzial: Günstig bewertet und solide Ausschüttung

Die Auswahl von Wolfe Research zielt bewusst auf Aktien mit mittelhohen Dividendenrenditen – ein Bereich, der oft übersehen wird, aber Stabilität mit attraktivem Einstiegskurs vereint. Gerade in einem Marktumfeld mit wachsender Unsicherheit rund um Zinspolitik und Staatsverschuldung können solche Titel für einkommensorientierte Anleger eine verlässliche Säule im Depot sein.

Dividenenperlen laut Wolf Research Name Dividenenrendite 2025E Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Western Alliance Bancorp 2.1% 8.6x Qualcomm 2.4% 12.3x H&R Block 2.6% 11.0x Voya Financial 2.7% 8.4x Diamondback Energy 3.9% 9.9x Albertsons Companies 2.8% 10.6x

Quelle: CNBC, FactSet

Gerade in unruhigen Marktphasen lohnt es sich, einen Blick auf solide Dividendenzahler mit einer vernünftigen Bewertung zu werfen. Sie bieten nicht nur laufende Erträge, sondern oft auch ein gewisses Maß an Stabilität. Genau das suchen viele Anleger in unsicheren Zeiten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion