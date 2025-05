UBS stuft H&M auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 142 auf 135 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali zog am Donnerstagabend ein durchwachsenes Fazit nach den bisherigen Quartalsberichten aus der Textilbranche. Von Währungsseite sei Gegenwind erkennbar und die Zollunsicherheit halte an. Bei H&M glaubt er mit Blick auf das zweite Quartal, dass die Umsatzschwankungen anhalten werden. Next und Zalando bleiben seine "Top Picks" in der Branche wegen des Rückenwinds für den Online-Handel./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 18:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 18:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 12,96EUR auf Tradegate (23. Mai 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.



