Das wollen deutsche Arbeitnehmende (FOTO)

Eschborn (ots) - Was wollen deutsche Beschäftigte? Und wo stehen sie mit ihren

Wünschen im internationalen Vergleich? Der aktuelle Pulse Survey des Randstad

Arbeitsbarometers 2025 hat Arbeitnehmende aus sieben Ländern befragt und zeigt:

Flexibilität ist vielen wichtiger als ein hohes Gehalt. Allerdings zählt

Jobsicherheit - dazu gehört beispielsweise auch die Möglichkeit, sich einem sich

wandelnden Arbeitsmarkt entsprechend weiterzuqualifizieren - mehr als freie

Zeiteinteilung oder die Wahl des Arbeitsortes. Die zentralen Ergebnisse:



- Für eine Mehrheit (59 %) der deutschen Arbeitnehmenden hat Jobsicherheit

höhere Priorität als Flexibilität im Job - damit liegt Deutschland dennoch

unter dem internationalen Durchschnitt (67 %).

- Jede:r zweite deutsche Beschäftigte (51 %) würde flexible Arbeitszeit einem

höheren Gehalt vorziehen (international: 59 %).

- Während in Deutschland 45 % der Befragten einen wenig inspirierenden Job für

mehr Jobsicherheit in Kauf nehmen würden, sind es im internationalen

Durchschnitt 59 %.









Wenn es um Formen der Flexibilität geht, gibt es unter deutschen Arbeitnehmenden

eine leichte Präferenz zur freien Zeiteinteilung: Während 52 % der Befragten

sich wünschen, ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten zu können, sagen das

hinsichtlich des Arbeitsorts nur 48 %. Beim Blick auf die internationalen

Ergebnisse wird deutlich: In anderen Ländern wird freie Zeiteinteilung noch

höher gewichtet - 59 % der befragten Beschäftigten bevorzugen zeitliche

Flexibilität über räumliche Flexibilität.



Auch zwischen den Generationen zeigen sich deutliche Unterschiede: Während 57 %

der Generation Z im internationalen Vergleich mehr Wert auf einen frei wählbaren

Arbeitsort legen, sind es in Deutschland nur 44 %. Bei den Babyboomern sind es

sogar nur 36 % (international: 49 %).



"Wir erleben gerade einen grundlegenden Wandel der Arbeitswelt: Beschäftigte

wissen heute sehr genau, was ihnen wichtig ist - Sicherheit, Selbstbestimmung

und eine gesunde Balance", sagt Henri Viswat, CEO von Randstad Deutschland. Das

zeigt sich auch daran, dass in Deutschland 39 % der Befragten schon einmal den

Arbeitgeber gewechselt haben, um mehr Freiheiten zu haben - vier Prozentpunkte

mehr als im internationalen Vergleich. "Das ist keine kurzfristige Entwicklung,

sondern ein Trend, der Unternehmen fordert - aber ihnen auch Chancen bietet: Wer

offen ist für neue Erwartungen und flexible Lösungen schafft, gewinnt das Seite 2 ► Seite 1 von 2





Flexibilität: freie Zeiteinteilung etwas wichtiger als Remote WorkWenn es um Formen der Flexibilität geht, gibt es unter deutschen Arbeitnehmendeneine leichte Präferenz zur freien Zeiteinteilung: Während 52 % der Befragtensich wünschen, ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten zu können, sagen dashinsichtlich des Arbeitsorts nur 48 %. Beim Blick auf die internationalenErgebnisse wird deutlich: In anderen Ländern wird freie Zeiteinteilung nochhöher gewichtet - 59 % der befragten Beschäftigten bevorzugen zeitlicheFlexibilität über räumliche Flexibilität.Auch zwischen den Generationen zeigen sich deutliche Unterschiede: Während 57 %der Generation Z im internationalen Vergleich mehr Wert auf einen frei wählbarenArbeitsort legen, sind es in Deutschland nur 44 %. Bei den Babyboomern sind essogar nur 36 % (international: 49 %)."Wir erleben gerade einen grundlegenden Wandel der Arbeitswelt: Beschäftigtewissen heute sehr genau, was ihnen wichtig ist - Sicherheit, Selbstbestimmungund eine gesunde Balance", sagt Henri Viswat, CEO von Randstad Deutschland. Daszeigt sich auch daran, dass in Deutschland 39 % der Befragten schon einmal denArbeitgeber gewechselt haben, um mehr Freiheiten zu haben - vier Prozentpunktemehr als im internationalen Vergleich. "Das ist keine kurzfristige Entwicklung,sondern ein Trend, der Unternehmen fordert - aber ihnen auch Chancen bietet: Weroffen ist für neue Erwartungen und flexible Lösungen schafft, gewinnt das