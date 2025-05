Bill Ackman steigt bei Amazon ein und erwartet 20 Prozent Kursplus

Die Amazon-Aktie hat am Donnerstag leichte Kursgewinne verzeichnet, nachdem bekannt wurde, dass Bill Ackmans Pershing Square Capital Management eine neue Beteiligung an dem E-Commerce-Riesen aufgebaut hat. Der Einstieg des bekannten Investors sorgte bei Anlegern für frischen Optimismus – vor allem, da Amazon in den vergangenen Monaten unter Druck stand.

"Fantastisches Franchise", nannte Ackman Amazon, und sein Team habe die Aktien zu einem "äußerst attraktiven" Preis gekauft. Die Position wurde im Rahmen einer Investorenveranstaltung vorgestellt. Amazon hatte seit seinem Jahreshoch Anfang Februar rund 31 Prozent an Wert verloren, belastet durch Sorgen um generative KI, neue US-Zölle und eine schwächere Cloud-Dynamik.