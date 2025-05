Exzellenz im Mittelstand / 33 Unternehmen werden mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) -



- In diesem Jahr würdigt Deloitte Private zum siebten Mal herausragende

Unternehmensführung im deutschen Mittelstand.

- Die Preisträger überzeugen in den vier Bereichen Strategie, Produktivität und

Innovation, Kultur und Engagement sowie Governance und Finanzen.

- Das Qualitätssiegel wird in mittlerweile mehr als 45 Ländern vergeben.



Der Mittelstand trägt eine besondere Verantwortung für die wirtschaftliche

Stärke und gesellschaftliche Stabilität in Deutschland - insbesondere in Zeiten

vielfältiger Herausforderungen. In der diesjährigen Auszeichnungsrunde des "Best

Managed Companies"-Programms wurden 33 mittelständische und Familienunternehmen

für ihr vorbildliches unternehmerisches Handeln geehrt. Zusammen mit dem BDI und

der F.A.Z. haben Deloitte Private und die UBS am Abend des 22. Mai im

Frankfurter Gesellschaftshaus Palmengarten den "Best Managed Companies Award"

verliehen.





