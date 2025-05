Bullen machen klare Ansage

Bei 356,00 Euro Anfang März endete die steile Kursrallye der MTU Aero Engines-Aktie unverhofft, die abnehmende Aufwärtsdynamik hat sich nur wenig später in Abschlägen manifestiert, die allerdings zum großen Teil durch die Ankündigung der US-Zölle ausgelöst worden sind. In der Summe fiel der Titel auf 249,60 Euro und zeitweise aus seinem seit September 2023 bestehenden Aufwärtstrend heraus. Doch Schnäppchenjäger reagierten sehr schnell und holten die Akte wieder in den Bereich der Vorgängerhochs zurück. Ein Ausbruch darüber könnte neuerliche Impulse auf der Oberseite generieren.

Aktie auf dem Sprung