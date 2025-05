DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 dänischen Kronen belassen. Der vom US-Repräsentantenhaus verabschiedete, aktualisierte Gesetzesentwurf, der auch die Abschaffung von Steuervergünstigungen für saubere Energie aus der Biden-Ära beinhalte, hätte negative Auswirkungen auf den Windturbinenhersteller, schrieb John Kim in einem Kommentar am Freitag./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 08:23 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 13,76EUR auf Tradegate (23. Mai 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.