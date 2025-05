Adecco Group wird erstmals führender Anbieter für Personaldienstleistungen in Deutschland (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adecco Group Aktie Die Adecco Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 24,86 auf Lang & Schwarz (23. Mai 2025, 11:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adecco Group Aktie um -1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,78 %. Die Marktkapitalisierung von Adecco Group bezifferte sich zuletzt auf 4,17 Mrd.. Adecco Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0697. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5700 %.

Düsseldorf (ots) - Die Adecco Group hat sich erstmals in derUnternehmensgeschichte in Deutschland als Marktführer im Bereich derPersonaldienstleistungen etabliert und belegt den ersten Platz im aktuellenLünendonk®-Ranking 2025 "Führende Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland". DieListe, die die 25 umsatzstärksten Anbieter von Personaldienstleistungen mit demSchwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung aufzeigt, bietet einen umfassenden Überblicküber die maßgeblichen Akteure am deutschen Markt. Neben dem Umsatzberücksichtigt das Ranking auch die Zahl der internen Mitarbeitenden sowie derim Kundeneinsatz tätigen Projektmitarbeitenden.Der Weg zur Marktführerschaft in herausfordernden ZeitenDie anhaltende wirtschaftliche Stagnation zeigte auch Auswirkungen auf denArbeitsmarkt. Während die deutsche Industrie im Jahr 2024 tiefgreifendestrukturelle Transformationen durchlief, die neue Anforderungen anGeschäftsmodelle, Prozesse und Personalstrukturen mit sich brachten, ist es derAdecco Group Deutschland in diesem herausfordernden Umfeld gelungen, Stabilitätzu bewahren und gezielte Anpassungen für die Zukunftsfähigkeit alsPersonaldienstleister vorzunehmen. Grundlage dafür war unter anderem diekonsequente Umsetzung der Strategie "Fast Forward. Together", die seit 2021schrittweise weiterentwickelt wurde. Ziel dieser ist es, als Organisation nochresilienter, kundenzentrierter und leistungsfähiger zu agieren und in neueTechnologien, wie beispielsweise KI im Recruiting, fokussiert zu investieren.Mit einem Gesamtumsatz von 1.747 Mio. EUR im Jahr 2024 in Deutschland führt dieAdecco Group damit das Lünendonk-Ranking 2025 an.Peter Blersch, Country President der Adecco Group Germany & Austria, sagt dazu:"Dass wir uns trotz des aktuell herausfordernden Marktumfelds gut behauptenkonnten, ist in erster Linie unseren engagierten Projektmitarbeitenden sowie denKolleginnen und Kollegen in den internen Bereichen zu verdanken. Sie leisten inden spezialisierten Marken der Adecco Group tagtäglich hervorragende Arbeit. Daswar nur als Gemeinschaftsleistung möglich! Mein besonderer Dank gilt auchunseren langjährigen Kundinnen und Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken undmit uns partnerschaftlich durch herausfordernde Zeiten gehen."Ganzheitliche Lösungen für die Zukunft der ArbeitIn Deutschland ist die Adecco Group mit rund 29.000 Mitarbeitenden, davon etwa3.100 intern Beschäftigten, an rund 400 Standorten vertreten. Unter ihrem Dacharbeiten spezialisierte Marken an Talent- und Technologielösungen. Dazu gehörendie Marken Adecco, Adecco Business Solutions, Adecco Medical, Akkodis, DIS AG,LHH, Pontoon, und ProServ. Gemeinsam bieten sie Dienstleistungen in denBereichen klassische Arbeitnehmerüberlassung, spezialisiertes Recruiting,Workforce Management, Managementberatung, Technologiedienstleistung in IT undEngineering sowie Qualifizierungs- und Transformationsprogramme. Unter dem Motto"Making the Future Work For Everyone" arbeiten alle Marken gemeinsam daran,Unternehmen flexibel zu unterstützen und gleichzeitig Menschen den Zugang zunachhaltiger Beschäftigung und beruflicher Entwicklung zu ermöglichen.Gemeinsamer Beitrag der Personaldienstleistungsbranche für die Zukunft derArbeitsweltDie Personaldienstleistungsbranche leistet einen wichtigen Beitrag zurWeiterentwicklung der Arbeitswelt. In einem Umfeld, das zunehmend durchFachkräftemangel, Digitalisierung und strukturellen Wandel geprägt ist, wirdUnternehmen die notwendige Flexibilität ermöglicht und Beschäftigten der Zugangzu zukunftsfähiger Arbeit eröffnet, beispielsweise durch begleitendeQualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. So leistet die Branche ihrenBeitrag, den Wandel am Arbeitsmarkt aktiv mitzugestalten und die nachhaltigeSicherung von Fachkräften zu unterstützen.Über die Adecco GroupDie Adecco Gruppe ist das weltweit führende Talentunternehmen. Unser Ziel istes, die Zukunft für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalenGeschäftseinheiten - Adecco, Akkodis und LHH - in über 60 Ländern ermöglichenwir eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit für Einzelpersonen,liefern digitale und technische Lösungen, um die Transformation der SmartIndustry voranzutreiben, und befähigen Organisationen, ihre Belegschaft zuoptimieren. Die Adecco Gruppe geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich füreine integrative Kultur ein, fördert die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit undunterstützt widerstandsfähige Volkswirtschaften und Gemeinschaften. The AdeccoGroup AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist ander SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.Medienkontakt:Pressekontakt:Anne FriedrichSVP, Head of Communications The Adecco Group Germany & AustriaTel.: +49 151 74633470mailto:presse@adeccogroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/82944/6040730OTS: The Adecco Group Germany