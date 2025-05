EuroStoxx zu Wochenschluss leicht im Minus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gemessen am EuroStoxx ist es an den europäischen Börsen zu Wochenschluss im Gesamtbild leicht nach unten gegangen. Am Vorabend hatte es zwar an den New Yorker Aktienmärkten im Zuge einer Beruhigung an den Anleihemärkten eine Stabilisierung gegeben. Sorgen vor einem steigenden US-Staatsdefizit ließen etwas nach. Allerdings zollt der Eurozonen-Leitindex mittlerweile seinen Kursgewinnen in diesem Jahr etwas Tribut.

Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag 0,12 Prozent nach auf 5.418 Punkte. Damit ergibt sich für den Eurozonen-Leitindex, der 2025 um bis zu elf Prozent gestiegen ist, auch ein leichtes Wochenminus. Außerhalb der Eurozone lag der Schweizer SMI mit 12.283 Punkten am Freitag knapp in der Gewinnzone. Der britische FTSE 100 hob sich mit einem Anstieg um 0,2 Prozent auf 8.757 Zähler auch positiv ab.