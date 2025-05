Finanzierung für die Offshore-Windparks Baltyk 2 und Baltyk 3 in Polen

Frankfurt am Main (ots) -



- Unterstützung der Exportindustrie und Beitrag zur Energiewende in Europa

- Finanzierung des dritten und vierten polnischen Offshore-Windpark



Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich in führender Rolle als Teil eines Clubs von 30

Geschäftsbanken sowie internationalen Finanzinstituten und

Exportkreditversicherern an der Finanzierung der polnischen Offshore-Windparks

Baltyk II und Baltyk III (jeweils 740 MW).





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Equinor ASA! Long 223,12€ 1,60 × 13,35 Zum Produkt Short 257,42€ 1,55 × 13,19 Zum Produkt