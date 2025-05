Ökostrom in ausgezeichneter Qualität

Düsseldorf (ots) - Grün bleibt Grün - Grünwelt Energie untermauert seine

führende Rolle als Anbieter von umweltfreundlichem Ökostrom.



Grünwelt Energie hat zum wiederholten Male das renommierte TÜV NORD-Zertifikat (

https://www.gruenwelt.de/unser-oekostrom.html#:~:text=Das%20T%C3%9CV%20NORD-Zert

ifikat&text=Das%20T%C3%9CV%20NORD%20Zertifikat%20mit,vorgesehenen%20Register%20d

es%20Umweltbundesamtes%20%C3%BCberpr%C3%BCft) für "Geprüften Ökostrom" erhalten.

Die Auszeichnung bestätigt die Umweltfreundlichkeit der Grünstromprodukte und

stellt sicher, dass Grünwelt alle relevanten Standards für die Herkunft und die

nachhaltige Stromerzeugung erfüllt. "Für uns ist das eine Bestätigung unserer

bisherigen Arbeit und ein klarer Ansporn, den Weg in eine grünere Zukunft

konsequent weiterzugehen", sagt das Team von Grünwelt Energie.



Grünwelt erfüllt strenge Kriterien für die TÜV-Zertifizierung





Der TÜV NORD überprüft jährlich, ob Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/)

die anspruchsvollen Kriterien für das Zertifikat erfüllt. Das Verfahren umfasst

strenge Nachweispflichten zur Herkunft des Stroms, eine detaillierte Überprüfung

der Erzeugungsanlagen und regelmäßige Audits vor Ort. Entscheidend ist zum

einen, dass die Energie ausschließlich aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird.

Zum anderen müssen mindestens 33 Prozent des Stroms aus Anlagen stammen, deren

Inbetriebnahme nicht länger als sechs Jahre zurückliegt oder die in den letzten

Jahren eine Leistungssteigerung erfahren haben. Alternativ müssen Investitionen

in neue Anlagen erfolgen. Die Herkunft des Stroms

(https://www.presseportal.de/pm/169782/5573434) wird durch das

Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes dokumentiert.



Ökostrom aus Europa für mehr Klimaschutz



Grünwelt Energie bezieht seinen Strom aus Wasserkraftwerken in Europa, wie

Österreich, Norwegen und Deutschland. Windkraft und Solarenergie ergänzen den

Energiemix. "Unser Ziel ist es, den Kunden einen echten Mehrwert für Umwelt und

Klimaschutz zu bieten. Durch die kontinuierliche Prüfung und Sicherstellung

unseres Ökostroms (https://www.presseportal.de/pm/169782/5697922) garantieren

wir, dass jede Kilowattstunde, die bei uns bezogen wird, tatsächlich aus

nachhaltigen und erneuerbaren Quellen stammt", schließen die Grünwelt-Experten.



Über Grünwelt



Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für

nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom

und verschiedene Gastarife an.



