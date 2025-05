Goldpreis legt deutlich zu - Sorgen über US-Verschuldung

elsifee schrieb 18.05.25, 23:12

Ausnahmsweise auch mal was zum Thema, bevor der Kindergarten noch mehr zum Verruf kommt...



Ein Grund warum mich jede Chartanalyse kalt lässt. Basel III stuft physisches Gold als Tier-1-Hochqualitätsliquiditätsanlage (HQLA) ein, wodurch Banken es zu 100% des Marktwerts in ihre Kernkapitalreserven einstellen können. Dies bedeutet, dass Gold zukünftig als Reservemittel für Banken gilt und ohne zusätzliche Kapitalanforderungen gehalten werden kann.

Fakt ist so viel Gold physisch wurde noch nie ausgeliefert wie zur Zeit. Also mal überlegen was das mit dem 1.Juli zu tun haben könnte.😎

