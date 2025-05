Trumps exklusives Gala-Dinner entfacht Proteste und lässt TRUMP-Token fallen!

Donald Trumps offizieller Memecoin, TRUMP, verliert am Freitag 10 Prozent und notiert derzeit bei 14 US-Dollar, nachdem der Coin am Donnerstag vorm Memecoin Dinner auf ein 4-Wochen-Hoch von 15,45 US-Dollar stieg (Stand:12:00 Uhr MESZ). Das umstrittenen Gala-Dinner fand für die 220 größten Investoren des Tokens im Trump National Golf Club statt.

Dinner mit Millionenpreis

Die Einladung zur Veranstaltung, die laut Organisatoren nicht im Zusammenhang mit dem Weißen Haus steht, erhielten nur Wallets mit den größten TRUMP-Beständen zwischen dem 23. April und 12. Mai. Laut internen Daten flossen rund 148 Millionen US-Dollar in die Coin-Holdings der Gäste – allein die Top 25 Wallets investierten rund 111 Millionen. Im Gegenzug erhielten die vier größten Investoren – darunter Tron-Gründer Justin Sun – exklusive Luxusuhren im Trump-Design, angeblich im Wert von 100.000 US-Dollar.

Massive Proteste und politische Gegenreaktionen

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Über 100 Demonstranten versammelten sich außerhalb des Golfclubs mit Schildern wie "America is not for sale" und "Stop Crypto Corruption". Unterstützt wurden sie von Organisationen wie Public Citizen und Americans for Tax Fairness.

Auch auf dem Capitol Hill eskaliert die Lage. Senator Chris Murphy (D-CT) warf Trump vor, "ein Fenster für Bestechung geöffnet" zu haben. Senatorin Elizabeth Warren nannte das Dinner "eine Orgie der Korruption".

Trump: "Wir holen Innovation zurück nach Amerika"

In einer Rede verteidigte Trump das Dinner als Beitrag zur Rückführung von Krypto-Innovation in die USA. Er warf der Biden-Administration vor, mit regulatorischem Druck die Branche zu "ersticken". Unterstützer wie Anthony Scaramucci, früheres Trump-Teammitglied und CEO von SkyBridge Capital, gaben sich zurückhaltend optimistisch: "Im Geiste legal – aber es fühlt sich falsch an."

Demokraten schlagen zurück: Neues Gesetz gegen Krypto-Eigentum durch Amtsträger

Als Reaktion präsentierten Demokraten um Maxine Waters am selben Tag den Gesetzesentwurf "Stop Trading, Retention, and Unfair Market Payoffs in Crypto Act of 2025" (kurz: STRUMP Act). Ziel: Ein Verbot für Präsidenten, Vizepräsidenten und Kongressmitglieder, in Digitalwerte zu investieren, die ihnen direkte Kontrolle ermöglichen – ein klarer Seitenhieb auf Trump und seinen Token.

Auch Republikanerin Cynthia Lummis, sonst als Krypto-freundlich bekannt, äußerte Bedenken: Das Dinner gebe ihr "zu denken", sagte sie.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

