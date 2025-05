NX Group lanciert Seefrachtdienst „Vienna Consolidation" von Japan nach Mittel-/Osteuropa

TOKYO, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (nachfolgend „Nippon Express"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat in Zusammenarbeit mit dem anderen Unternehmen der Gruppe, cargo-partner GmbH (nachfolgend „cargo-partner"), einen „Vienna Consolidation"-Service für Exporte aus Japan nach Mittel- und Osteuropa eingeführt.

Hintergrund der Entwicklung des Dienstes

Da die Nachfrage nach Exportfracht nach Mittel- und Osteuropa in den letzten Jahren gestiegen ist, sind die begrenzten Konsolidierungsmöglichkeiten für Sendungen mit Ursprung in Japan zu einem Problem geworden. Um diese wachsende Nachfrage zu befriedigen, arbeitete Nippon Express mit cargo-partner zusammen, dessen Netzwerk sich über Mittel- und Osteuropa erstreckt, und entwickelte einen Cross-Dock-Konsolidierungsservice in beide europäische Regionen, der von seinem Wiener CFS aus betrieben wird.

Überblick über den Vienna Consolidation Dienst

Dieser Dienst umfasst Transporte von den wichtigsten Häfen in Japan (Tokio, Yokohama, Nagoya, Kobe, Hakata und Moji) zu insgesamt 26 Destinationen in Mittel- und Osteuropa (Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Zagreb, Prag, Budapest, etc.). Nippon Express nutzt die FP1, die nonstop von Japan nach Nordeuropa fährt, für den Transport von Containern zum Wiener CFS, wo die Container entladen werden und die Ladung entladen und zu ihren jeweiligen Bestimmungsorten transportiert wird. Die NX Group wickelt die Fracht vom Ursprung bis zum Zielort ab und gewährleistet einen hochwertigen, sicheren und zuverlässigen Service.

Merkmale des Services

- vielfältige Destinationen

Vom CFS Wien aus wird der gesamte mittel- und osteuropäische Raum bedient. Nippon Express bietet umfangreiche und erstklassige Dienstleistungen an, indem es den Fernverkehr nutzt, der von den zahlreichen Niederlassungen der Cargo-Partner in den Regionen angeboten wird.

- Hohe Transportqualität

Containerisierte Ladung wird direkt von Japan nach Nordeuropa verschifft und dann zum Wiener CFS transportiert. Die Niederlassungen der NX-Gruppe führen alle CFS-Aufgaben sowohl am Ausgangs- als auch am Zielort durch, um eine hohe Transportqualität zu gewährleisten.

- Attraktive Preisgestaltung

Die Kunden können im Durchschnitt 20–30 % gegenüber den herkömmlichen Dienstleistungspreisen sparen.

Die NX Group ist weiterhin bestrebt, alle Transportmittel voll auszuschöpfen, um die Geschäftsexpansion ihrer Kunden auf globaler Ebene zu unterstützen.

