Moldawien ist Gastgeber des 46. Weltkongresses für Rebe und Wein - in dem Land mit der höchsten Weinbaudichte pro Kopf

CHIȘINĂU, Moldawien, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- In diesem Jahr wird der Weltkongress für Rebe und Wein zum ersten Mal in der Republik Moldawien stattfinden - dem Land mit der höchsten Weinanbaufläche pro Kopf der Bevölkerung in der Welt, mit 4 Hektar pro 100 Menschen. Die gesamte Weinanbaufläche der Republik Moldau erreicht fast 110.000 Hektar. Das Land gehört zu den 20 größten Weinproduzenten der Welt und ist der 14. größte Weinexporteur der Welt.

Im Jahr 2024 exportierte die Republik Moldau 144 Millionen Liter Wein im Wert von über 234 Millionen USD. Moldawische Weine werden in 73 Länder versandt, wobei die Hälfte aller Exporte auf europäische Märkte geht. In der Republik Moldau ist Wein nicht nur ein Wirtschaftszweig - er ist Teil der Identität, der Geschichte und der Wirtschaft des Landes. In den letzten Jahren ist der Weinsektor dank der hohen Qualität und der verbesserten Infrastruktur für den Weintourismus deutlich gewachsen. In Moldawien gibt es inzwischen über 250 Weingüter, die Besuchern aus aller Welt großartige Weine und unvergessliche Erlebnisse bieten.

Die Republik Moldau hat sich in der internationalen Weinwelt nicht nur durch ihr authentisches Terroir und ihre alten Traditionen einen guten Ruf erworben, sondern auch durch die wachsende Anerkennung, die sie in den letzten Jahrzehnten erfahren hat. In den letzten fünf Jahren haben moldauische Weine Tausende von Medaillen bei internationalen Spitzenwettbewerben gewonnen, darunter die Berliner Wine Trophy, Mundus Vini, Decanter World Wine Awards und Concours Mondial de Bruxelles. Diese Auszeichnungen haben dazu beigetragen, dass die Republik Moldau als seriöser Produzent von Qualitätsweinen bekannt wurde, der international konkurrenzfähig ist und selbst die anspruchsvollsten Weinexperten beeindrucken kann.

Ein wichtiger Meilenstein bei der Werbung für moldawische Weine im Ausland war die Gründung des National Office of Vine and Wine (ONVV) und die Einführung der nationalen Marke "Wine of Moldova: Unerwartet großartig" im Jahr 2013.

Die 46. Ausgabe des World Congress of Vine and Wine wird vom 16. bis 20. Juni 2025 im Palace of the Republic in Chișinău, Moldawien, stattfinden. Der Kongress wird 300 Experten, Forscher, Winzer, Önologen, Erzeuger und politische Entscheidungsträger aus 51 Mitgliedsländern der OIV zusammenbringen, um über die Zukunft der globalen Weinindustrie zu diskutieren.

Die Teilnehmer werden auch an 13 technischen Besichtigungen in den renommiertesten Weinkellereien Moldawiens teilnehmen und ein festliches Abendessen in Cricova genießen - der weltberühmten unterirdischen Weinstadt, die für ihre ausgedehnten Tunnel und hervorragenden Weine bekannt ist.

Die Teilnahmepakete können auf der offiziellen Kongress-Website erworben werden:

https://oiv2025.md/packages-available/

Die Veranstaltung wird organisiert von der International Organisation of Vine and Wine (OIV), in Zusammenarbeit mit dem Ministry of Agriculture and Food Industry of Moldova und dem National Office for Vine and Wine (ONVV). Die Republik Moldau ist seit dem 3. April 2001 Mitglied der OIV und damit das erste Land aus der GUS, das der Organisation beigetreten ist. Im Jahr 2024 feiert die OIV ihr 100-jähriges Bestehen, und der Kongress in Moldawien markiert den Beginn ihres zweiten hundertjährigen Bestehens.

