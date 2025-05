CUNY in den USA gründet das Forschungsinstitut „Achyuta Samanta India Initiative"

Dr. Samanta wurde außerdem von der Universität in New York mit der Präsidentenmedaille ausgezeichnet

BHUBANESHWAR, Indien, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- In einer bahnbrechenden Entwicklung, die einen stolzen Moment für Indien und insbesondere für Odisha darstellt, wurde ein führendes Forschungsinstitut an der City University of New York (CUNY) nach dem bekannten Pädagogen und Sozialreformer Dr. Achyuta Samanta (Gründer von KIIT und KISS) benannt. Das neu gegründete „Achyuta Samanta India Initiative CUNY Crest Institute" (ASIICCI) wurde am Dienstag in Anwesenheit angesehener Akademiker und Würdenträger aus den gesamten Vereinigten Staaten eingeweiht.