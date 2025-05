"Das blöde ist, dass der Tesla-Newsflow ein Lügenflow ist."

Auch in dieser Woche war der Tesla Inc. Thread die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Grund sind weiterhin die erstaunliche Erholung des Aktienkurses (Tesla Inc. hat seit Anfang Mai über 20% an Börsenwert gewonnen) und die Tatsache, dass der Kurs am 09. Mai die 200 Tage Linie nach oben durchbrochen hat. Über 300 Beiträge wurden zu Tesla seit Montag gepostet und die überwiegende Mehrheit der wO-Community sieht trotz des zuletzt der positiven Kursverlaufs weiterhin schwarz für die Tesla Aktie. Dies liegt auch an einer aktuellen Meldung, wonach Teslas chinesischer Konkurrent BYD im April 2025 mehr E-Fahrzeuge in Europa absetzen konnte als Tesla (wallstreetONLINE berichtete).

Hier einige Stimmen zur Lage bei Tesla Inc. aus dem wallstreetONLINE Forum:

GAP-Minder: "Teslas Zulassungen in China in der letzten Woche (5. - 11. Mai): 3.070 Fahrzeuge, im Vorjahr waren es in der vergleichbaren Woche noch 9.800 gewesen. Entweder der Sinkflug in China beschleunigt sich oder die Modellumstellung auf den neuen Y ist immer noch nicht abgeschlossen. Oder ein wenig von beiden Möglichkeiten…Nach meinen Recherchen (aber niemand ist unfehlbar) verkaufte Tesla im April in Australien 500 und in Südkorea knapp 900 Autos. Da wird in einer Woche im Mai keine Riesenstückzahl zusammen kommen. Außerdem dümpeln die Zulassungen in China schon seit ein paar Wochen auf niedrigem Niveau.

Wenn sich da in den drei verbleibenden Maiwochen (die abgelaufene eingeschlossen) nichts nach oben bewegt, dann sieht es düster aus. Zunächst natürlich nur mit den Absatzzahlen, denn solange die großen institutionellen Anleger nicht verkaufen (und zurzeit leben Jahr viele in Angst vor der „seltsamen Regierung“), kommt es auch nicht zum Showdown. Die spannende Frage bleibt, wie lange der Markt die Flut schlechter Nachrichten ignorieren kann…"

Yok: "Verkauft Elon eigentlich immer noch den europäischen Autobauern Ablassbriefe, damit sie ihren CO2-Flotten-Ausstoss virtuell senken können, oder hat die EU diesen Schwachsinn in Zeiten von American-Cleptocracy-first endlich eingestellt?"

darauf Nokery: "Nein, Musk hat gar keine Ablassbriefe...Tesla hat aber einen CO2-Credit-Pool, in dem Mitglieder Beiträge in vermutlich Milliiardenhöhe einzahlen."

You_dont_mess_with_the_Zohan: "Auch bei Tesla Insurance läuft es nur suboptimal:

https://www.webpronews.com/teslas-insurance-woes-92-5-loss-r…

92,5% Schadensquote in 2023. Das wird 2025 noch mehr werden!"

GAP-Minder: "In China wurden in der letzten Woche etwas mehr als 11.000 Fahrzeuge von Tesla neu zugelassen. Was auf den ersten Blick nach einem guten Wert aussieht, relativiert sich beim Vorjahresvergleich. So betrugen die Zahlen für den gesamten Mai 2024 ca. 55.000 Registrierungen in China, in den ersten zwei Wochen des diesjährigen Mai wurden nur etwas mehr als 14.000 Fahrzeuge zugelassen. Um also das Vorjahresniveau zu halten müssten bis Ende des Monats weitere 40.000 Einheiten in China verkauft werden. Das erscheint nicht realistisch.

Und bevor der Hinweis kommt: Ich weiß, dass ein Teil der Produktion exportiert wird. Das wird die Absatzzahlen des Werkes in China im Mai aber wohl nicht retten können…"

BVBmeister16: "Bezüglich des Shortens von Tesla: TSLA ist meiner Meinung nach nicht berechenbar und daher ein Glücksspiel und noch viel mehr bei gehebelten Produkten. Jeder der die Fundamentalen Infos sieht sagt sich sofort, das kann nicht gut gehen und ich shorte jetzt mal. Da aber Musk extreme Möglichkeiten hat mit seiner Manipulationsmaschinerie (X) Leute zu beienflussen, greifen nicht alle üblichen Marktfunktionen. Sei es ein Furz von Trump oder ein Märchen vom Murkser, all das fließt unberechenbar ein in den Tesla Kurs. Ja es stimmt, man kann die Realität nicht ewig schönreden, aber wann der Zeitpunkt kommt, ist halt die Frage."

darauf AtzeDesBoesen: "Bei Tesla wird, noch mehr als bei anderen Werten, die (vermeintliche) Zukunft gehandelt. Ich bin Short weil ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass sich Tesla von dem Imageschaden erholen wird. Sinkende Verkäufe und jetzt der heilige Gral Robotaxi. Die nächsten 3 bis 4 Wochen sind wegweisend. Eine Störung im Roll Out reicht m.M nach aus und der Kurs geht steil nach Süden. Wer es noch nicht gesehen hat, das Bloomberg - Interview würde mich als Aktionär nicht zufrieden gestellt haben."

BVBmeister16: "Oh Mann, jetzt hab ich mir das echt angetan und hab mir das Interview angehört. Murksi sagt exakt null zu einem Zeitplan zu Robotaxis. Es wird nur von nebulösen Absichten hinsichtlich Tesla und sein KI-Ambitionen geredet und wenn der Interviewer fragt wann dies oder jenes so weit sein wird, dann kommt die Standardantwort "schon bald" und wenn nachgefragt wird, dann kommt "ich denke Mitte nächsten Jahres". Abgesehen bei den Robots - die werden ihr Können erst 2030 zeigen können (sagt Musk). Es gibt in dem ganzen Interview nur ein einziges Thema wo ich mit Musk übereinstimme und zwar jenes, dass China in den meisten Technologien den USA voraus ist. Er hat das zwar versucht etwas harmloser darzustellen als es ist, aber man merkte den Respekt vor China. OK, das war gleichzeitig auch das lezte Interview von Musk das ich mir anhöre denn für Nicht-Infos brauche ich meine Zeit nicht verschwenden."

JBelfort: "Die Leute verstehen nach Jahren immer noch nicht, dass Tesla eine Momentum und Fantasie Aktie ist. Sucht euch eine andere Aktie. KGV etc. sind hier so belanglos wie ein Sack Reis in China. Das ist pures Momentum Trading hier."

Grandepedro zu den geplanten Robotaxis: „Ich persönlich meine, dass das nicht funktionieren wird. Sollten tatsächlich irgendwann (ob Ende des Jahres oder in 2 Jahren - egal) eine Million Robotaxis unterwegs sein, bedeutet das gleichzeitig, dass bis dahin eine Million Taxi- und Uber-Fahrer arbeitslos geworden sind.

Ich bin davon überzeugt, dass die Taxler und "Uberisten" die Robotaxis - wo immer es geht - bekämpfen werden. Man wird Robotaxis blockieren, wo es geht. Man wird statt "Teslas allgemein" Robotaxis anzünden, beschädigen, beschmieren. Man wird die Kameras bemalen und dadurch blockieren. Falsche Bestellungen, wo es geht. Demonstrationen, und und und....

So einfach wird das nicht, den Markt durch Robotaxis zu dominieren - selbst WENN (was ich nicht so ganz glauben kann - aber ich lasse mich gerne überzeugen) die Technik anstandslos funktionieren sollte). Ich bin davon überzeugt: aus Gegenwind wird Gegensturm werden."

Gold8000: "Ich bin vorgestern bei 306 Euronen raus und sage Danke! Wiedereinstieg erste Tranche nicht vor 200 Euro! Gehts dort hin? ich sage ja! Langfristig muss man die Aktie haben, da bin ich überzeugt."

darauf HansImGlück7: "Da versehe ich die Strategie dahinter nicht. Es gibt ja durchaus Vorbehalte, die ich intellektuell verstehe, aber gerade jetzt long raus oder short rein, bei dem positiven Newsflow, ist intellektuell nicht nachvollziehbar. Timing und Momentum sind gerade auf Teslas Seite. Darum geht's doch. Was in drei Jahren, weiß doch eh niemand."

darauf RandomGambler1: "Das blöde ist, dass der Newsflow ein Lügenflow ist. Die Tesla Fans brauchen das, obwohl die selbstfahrenden Taxis nicht fahren können, jedenfalls nicht auf einem sicheren Level. Versprochen wird das aber seit ...."

darauf GAP-Minder: "Der „positive Newsflow“, sind das die gerade deutlich steigenden Kapitalmarktzinsen, der einbrechende Absatz oder der sich anbahnende Quartalsverlust in Q2, zumindest im Bereich der Autosparte?"

darauf HansImGlück7: "Ich gebe ja keine Handlungsempfehlung, aber dass das Momentum gedreht hat mit Änderung der Regulierung von FSD, Start Tesla Taxis in Austin und Zinsentspannung mit China sehen doch selbst die Leute, die von Charttechnik keine Ahnung haben. Da nimmt man den Trend mit, bis das Momentum wieder dreht und wettet nicht dagegen oder steigt auf halben Weg aus. So schwierig ist das doch nicht. Das ist das 1x1 des Börsenzockings. Heißt natürlich nicht, dass es klappt, aber es ist zumindest eine nachvollziehbare Strategie."

darauf xwin: " 'positiver Newsflow' ? Tesla ist jetzt Getriebener durch immer mehr Robo-Taxi Anbieter, die sich aufmachen und Tesla selbst aktuell mit NULL (ZERO!) Robo-Taxis und Bringschuld nebst aufgeblähter Aktie, nachdem die Technologie dahinter seit fast 10 Jahren verkauft wird ohne zu liefern.

Das Robo-Taxi hängt eher wie ein Damoklessschwert über Tesla. Stimmt aber, dass wir uns zumindest an einem sehr spannenden Punkt bei der Tesla Story befinden."

Xwin: "Noch mehr 'positiver Newsflow': BYD overtakes Tesla in Europe for the first time. That's more bad news for Elon Musk. Quelle: https://www.businessinsider.com/byd-tesla..."

JBelfort: "Dieser Artikel beschreibt die Situation bei Tesla ganz gut, was man auch hier im Forum beobachten kann."

darauf Experialist: " "...but as we’ve seen time and again in the market, Tesla always seems to find a way through." Das also ist der Grund für die positive Einschätzung der TSLA-Aktie (Kursziel 410). Wow. Mit anderen Worten " hat doch bisher immer geklappt"? Na dann viel Gĺück."

darauf GAP-Minder: "In der Vergangenheit gab es viel Skepsis bei Tesla, da man der E-Mobilität misstraute und vor allem die angepeilten weltweiten Wachstumschancen nicht sehen wollte. Tesla aber erfüllte die Erwartungen der Optimisten und die Shorties verloren immer wieder ihr Geld.

Was sich nun grundlegend geändert hat: das Automobilgeschäft hat seinen Glanz und das Alleinstellungsmerkmal längst eingebüßt, hier erwartet wohl niemand mehr irgendwelche Wunder. Die Hoffnung ruhen jetzt auf dem autonomen Fahren, vor allem als Robotaxi. Und hier hat Tesla bisher nur Ankündigungen geliefert und die Marktchancen wirken angesichts einer nicht klaren technischen Ausgestaltung eher unsicher. Da aber Fakten in Kürze zu erwarten sind, im Guten oder im Schlechten, sollte man das aus meiner Sicht abwarten. Wenn Tesla aber in 2025 nichts Überzeugendes liefert und die Autos weiter schwächeln, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit fallender Kurse bei deutlich über 50%."

darauf Experialist: "Ich fürchte, Deine Antwort überschätzt noch immer die Relevanz von Fakten. Die Banker verfügen über keine Fachkenntnis, die Lage einzuschätzen, sie sind daher auf Vertrauen angewiesen. Und da schauen sie auf Elons Historie und die Überzeugungskraft seiner Versprechen. Nebenbei müssen sie ihre teils recht exponierten Long-Positionen sichern. Die Hoffnung, dass Elon das noch irgendwie „magically“ wuppt, wird bei denen zuletzt sterben (wenn sie denn stirbt). Für Shorts geht es darum, das timing für den Vertrauensverlust vorherzusagen. Was so gut wie unmöglich ist. Aber für den Fall lockt natürlich ein nettes Vervielfältigungspotenzial. Da sind auch ein paar Rollovers akzeptabel."

JBelfort: "Wenn man ganz nüchtern auf das KGV schaut, ist die Bewertung natürlich absolut irrsinnig für einen Auto OEM. Wenn der Markt allerdings Robo Taxi und Humanoide Roboter einpreist, beide Märkte nach Schätzungen Billionen wert, dann kann man sich als einzelner nicht dagegenstellen bzw. es bringt nichts. Was man tun kann, ist in dem auf und ab versuchen Geld zu verdienen, was nicht einfach ist."

darauf Sommernacht_2: "TESLA ist in etwa so viel Wert wie sämtliche andere Automobilhersteller weltweit. Dabei sind andere bei Robo-Taxis und humanoiden Robotern mindestens so weit wie TESLA (also deutlich weiter). Hier wird in bester Verkäufer-Manier alles mehrfach schön gerechnet und mit Gewinnerwartungen gelockt, die mit gesundem Menschenverstand auch nicht ansatzweise erreichbar sind. Weder wird TESLA die Marke von 20 Mio. Autos pro Jahr (und globale Dominanz im Bereich der Elektroautos) noch an anderer Stelle erreichen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann der Markt zu einer realistische Bewertung zurückkehrt."

GoldSkua: "Zahlen zur Einordnung des aktuellen Quartals (EU) DK ES NL NO SE (2te Quartal bis 23.5.):

2024 --> 8670

2025 --> 6118

Der einzige Markt, wo man noch über den Werten des letzten Jahres (zu diesem Zeitpunkt) liegt

ist Norwegen. Ich habe aber da die Theorie, dass einfach die Auslieferungen (die 2024 eher zum Ende

des Quartals lagen) für Norwegen vorgezogen wurden, da die anderen Märkte alle nichts/wenig

geordert haben. Wenn das zutrifft, dann wird die Kurve auch bei Norwegen sehr bald abflachen.

Bedeutet man liegt trotz des geil tollen aufgehübschten Model Y noch 30% unter Vorjahresniveau. Quelle: https://eu-evs.com/brands/..."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community