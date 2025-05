Europäische Indizes unter Druck nach Trump-Zoll-Drohung gegen EU

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europas Aktienindizes sind am Freitagnachmittag kräftig unter Druck geraten. US-Präsident Donald Trump stellt Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf Produkte aus der Europäischen Union in Aussicht. Diese sollten am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.

In der Folge gab der Dax seine kompletten Wochengewinne ab. Am Freitag verlor er bis zu 2,2 Prozent auf 23.474 Punkte, nachdem er am Mittwoch noch einen Rekordstand von 24.152 Punkten erreicht hatte.

Der EuroStoxx 50 sackte gar um 2,5 Prozent ab auf 5.292 Punkte und landete damit wieder an seiner 21-Tage-Linie. Der französische Cac-40 fiel mit ähnlichem Abschlag auf 7.676 Punkte an seine expontielle 200-Tage-Linie./ag/jha/