Warum bei diesem Bau-Zulieferer jetzt alles passt – 30 Prozent Kurspotenzial!

Insbesondere die in den vergangenen Jahren ausgebaute Produktionskapazität, etwa in den USA, soll künftig stärker ausgelastet werden. "Wir erwarten, dass Uzin Utz durch Schulungen, Services und neue Produkte die Kapazitätsauslastung stetig steigern kann", so Kaiser. Das Unternehmen sei zudem gut aufgestellt, um in seinen Kernmärkten Deutschland, Niederlande und Schweiz weiteres Wachstum zu erzielen und gleichzeitig in Regionen wie Großbritannien, Frankreich und den USA gezielt zu expandieren.

Auch mögliche Übernahmen sieht Warburg als potenziellen Wachstumstreiber. Uzin Utz könne auf eine erfolgreiche M&A-Historie zurückblicken und halte weiterhin Ausschau nach geeigneten Targets. "Jede erfolgreiche Transaktion würde zusätzliches Wachstumspotenzial bieten. Derzeit ist in unserem Modell kein anorganisches Wachstum berücksichtigt", erklärt Kaiser.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz von etwa 487,4 Millionen Euro erwartet, mit einem prognostizierten Anstieg auf 520 Millionen Euro im Jahr 2026. Das EBITDA soll von 60,7 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 64,5 Millionen Euro im Jahr 2026 steigen. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt für 2025 bei 10,9 und für 2026 bei 10,8, was auf eine attraktive Bewertung hinweist.

Dividende und Rendite

Auf der Hauptversammlung im Mai 2025 wurde eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie beschlossen, was einer Dividendenrendite von etwa 3,09 Prozent entspricht. Die Bewertung bleibt aus Sicht des Analysten attraktiv. Warburg Research gibt den fairen Wert bei 80 Euro je Aktie an. Das Aufwärtspotenzial liegt somit bei etwas über 30 Prozent:

Die konjunkturellen Aussichten geben zusätzlichen Rückenwind: Warburg rechnet mit einer Erholung im europäischen Baumarkt im Jahr 2025 und einer spürbaren Beschleunigung ab 2026. Ein Grund seien die von der neuen Regierung geplanten Infrastrukturprogramme, die auch die Baubranche tangieren.

Kaisers Fazit fällt klar aus:

"Uzin Utz ist gut positioniert, um in den kommenden Jahren wieder dynamisch zu wachsen. Die Aktie bietet attraktives Potenzial und bleibt für uns ein klarer Kauf."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!