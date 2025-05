Goldpreis steigt kräftig - Trump stellt Zölle auf EU-Waren in Aussicht

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Freitag kräftig gestiegen. Die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) baute frühe Gewinne weiter aus, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf Produkte aus der Europäischen Union in Aussicht gestellt hatte. Im Nachmittagshandel wurde das Edelmetall an der Börse in London bei 3.355 Dollar gehandelt und damit etwa 60 Dollar höher als am Vortag.

Der Goldpreis nähert sich damit dem Rekordhoch von Mitte April bei 3.500 Dollar. Im Mai war Gold zwischenzeitlich bis auf 3.120 Dollar gefallen, konnte sich aber zuletzt deutlich erholen. Im Verlauf der Handelswoche ist der Goldpreis mittlerweile etwa 150 Dollar gestiegen.