Lohnende Short-Wette? Hier geht's gerade drunter und drüber!

Die starke Entwicklung am deutschen Aktienmarkt hat nicht nur Anlegerinnen und Anlegern, sondern auch den Anbietern von Brokerage-Dienstleistungen hohe Gewinne beschert. Steigen die Kurse, nehmen auch die Mittelzuflüsse sowie die Handelsaktivität der Userinnen und User zu, was sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirkt.

Einer der größten Profiteure dieser Entwicklungen war mit einem Kursanstieg von 64 Prozent der Anbieter flatexDEGIRO. Dieser betreibt die beiden im Namen enthaltenen Broker flatex und DEGIRO und ist mit mehr als drei Millionen Accounts nach eigenen Angaben "der führende und am schnellsten wachsende europäische Online-Broker".

Tipp aus der Redaktion Nicht Angst, sondern Gebühren fressen Rendite auf? Dann komm zu SMARTBROKER+! Hier handelst du Aktien, ETFs, Anleihen und vieles mehr schon ab 0 Euro. Nicht Angst, sondern Gebühren fressen Rendite auf? Dann komm zu SMARTBROKER+! Hier handelst du Aktien, ETFs, Anleihen und vieles mehr schon ab 0 Euro. Jetzt wechseln und sparen!

Hochrangiger Unternehmensvertreter geht

Am Freitag sind die zuletzt so stark gelaufenen Anteile jedoch deutlich unter Druck geraten. Damit hatte nicht nur der neueste Zollhammer von US-Präsident Donald Trump zu tun, sondern auch Neuigkeiten aus dem Unternehmen.

So wird Technikvorstand (CTO) Stefan Simmang auf eigenen Wunsch sein Amt "spätestens zum Jahresende 2025 vorzeitig" beenden, um sich künftig neuen Herausforderungen stellen zu können. Sein Aufgabenbereich soll zukünftig vom Vorstand für operative Angelegenheit (COO) Jens Möbitz mitverantwortet werden, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Insider verkauft Aktien mit einem Wert von fast einer halbe Millionen Euro

Doch das war nicht die einzige Neuigkeit. Der steile Kursanstieg der Aktie weckt unter Unternehmensinsidern Begehrlichkeiten. So hat sich, wie aus an die Börsenaufsichtsbehörde BaFin übermittelten Dokumenten hervorgeht, die ADNI GmbH, die in enger Beziehung zum Chef des Kundenservice Steffen Jentsch steht, zum Verkauf von Anteilen entschlossen.

Der Verkauf von 20.000 Anteilen mit einem durchschnittlich realisierten Verkaufskurs von 24,96 Euro wurde bereits am Mittwoch getätigt. Der Verkaufserlös beträgt 499.200 Euro und wurde am Freitagmorgen bekannt.

Top-Bildung im Chart, Korrektur zu befürchten

Diese Reihe an Belastungsfaktoren kommt für die Aktie zur Unzeit, denn bereits in den Tagen zuvor hat die Rallye erheblich an Tempo eingebüßt und sich die Aktie im Bereich von 25,00 Euro festgefahren, wo es zu einer Top-Bildung gekommen ist. Dieser Preisbereich markiert das obere Ende des Aufwärtstrendkanals, der das Kursgeschehen in den vergangenen Monaten bestimmt hat.

Nach dem Kursrutsch am Freitag und dem empfindlichen Abpraller muss daher von einem vorerst gescheiterten Ausbruchsversuch ausgegangen werden. Trotz der anhaltenden Kursgewinne war der Chart ohnehin nicht makellos. Das jüngste Hoch war technisch nur teilweise bestätigt: So hatte es der Relative-Stärke-Index (RSI) verpasst, das Hoch der Aktie durch eigene Hochs zu bestätigen. Hier ist es zu bearishen Divergenzen gekommen.

Aktie könnte schlimmstenfalls um ein Drittel nachgeben

Zwar gelang dem Trendstärkeindikator MACD die technische Bestätigung, doch dieser ist am Freitag unter seine Signallinie gefallen, was den Verlust von Aufwärtsdynamik anzeigt. Dieser könnte sich zunächst in fallenden Kursen niederschlagen, wofür der Preisbereich um 22,50 Euro ein erstes Ziel ist. Hier verlaufen neben der Unterkante des Aufwärtstrendkanals auch die 50-Tage-Linie sowie eine Horizontalunterstützung

Mittelfristig könnte die Aktie, nachdem der RSI auf Wochen- und Monatsbasis mit 76 und 80 Punkten im überkauften Bereich liegt, auch bis 16,50/17,00 Euro zurückfallen, was einen Test der 200-Tage-Linie bedeuten würde. Damit besteht ein Abwärtspotenzial von bis zu einem Drittel.

Fazit: Auch die Bewertung ist ausgereizt

Auch die Bewertung von flatexDEGIRO ist gegenwärtig nicht mehr attraktiv. Das für 2025 von Analysten geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt nach Daten von MarketScreener bei 20,8. Für 2026 ist das Unternehmen bereits mit dem 18,4-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt deutlich über dem Branchenmittel von rund 17.

Dementsprechend sehen auch die Analystinnen und Analysten, die das Papier derzeit covern, kein Aufwärtspotenzial mehr. Das mittlere Kursziel liegt mit 22,77 Euro um 7 Prozent unter dem Kursniveau von Freitagnachmittag. Das deutet auf eine Überbewertung der Anteile hin.

Aussichtsreiche Short-Chance und Depotabsicherung in einem!

Anlegerinnen und Anleger, die aus den jüngsten Turbulenzen, den Trendwendesignalen im Chart und der ausgeschöpften Bewertung der Aktie Kapital schlagen wollen, können das mithilfe einer Wette auf fallende Kurse tun. Hierzu empfiehlt sich der Put-Optionsschein DY8VS8, der über einen Basispreis von 26,00 Euro und eine Laufzeit bis zum 19. Dezember verfügt. Daraus ergibt sich ein hoher effektiver Hebel (Omega) von 3,8.

Da die Aktien von Brokerage-Anbietern häufig hoch mit der Gesamtmarktentwicklung korreliert sind, bietet sich DY8VS8 auch als Absicherung gegen Kursrisiken am gesamten deutschen Aktienmarkt an: So liegt der Beta-Koeffizient der flatexDEGIRO-Aktie bei 1,24, was bedeutet dass das Papier fallende Kurse am Gesamtmarkt mit höheren Verlusten quittiert. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle das folgende:

Doch Vorsicht: Sollte die flatexDEGIRO-Aktie zum Laufzeitende oberhalb von 26,00 Euro notieren, verfällt DY8VS8 wertlos, es besteht also Totalverlustgefahr. Um das Risiko eines solchen zu minimieren, sollte die Position verkauft werden, wenn die Flatex-Aktie nachhaltig (als mindestens per Wochenschluss) über 25,00 Euro und damit auf neue Mehrjahreshochs steigen sollte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion